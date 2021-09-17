الفنانة أيتن عامر تشكو من السحر الأسود .. لن تصدق ماذا حدث لها؟

الرياض - محمد الاطلسي - في تفاصيل مثيرة أعربت الفنانة آيتن عامر عن إنزعاجها بعد اكتشافها لوجود السحر الأسود.

وكتبت آيتن عامر رسالة غامضة عبر حسابها على Facebook، قبل عدة أسابيع قالت فيها: "دة طلع فى سحر أسود بجد يا جماعة، اللهم اضرب الظالمين بالظالمين و اخرجنا من بين ايديهم سالمين".

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لم تكشف آيتن عن سبب شكوتها من السحر الأسود رغم تلقيها الكثير من الاستفسارات في التعليقات، والتي كان من بينها تأكيدت على وجود تجارب لأشخاص مع السحر.

جاءت شكوى آيتن عامر من وجود السحر الأسود، بعد ساعات من نشرها لمجموعة فيديوهات وصور استعرضت خلالها تفاصيل عطلتها في الساحل الشمالي، ولم يتضح أن كان للأمر علاقة بما حدث لاحقا.

يذكر أن آيتن عامر شاركت خلال شهر رمضان في مسلسل "كوفيد 25" مع يوسف الشريف وإدوارد، ومسلسل "وكل ما نفترق" مع ريهام حجاج وأحمد فهمي.

المصدر: في الفن