هنادي مهنا: تعرضت لتنمر شديد بسبب زيادة وزني ودخلت في حالة نفسية سيئة (فيديو)

ابو ظبي - احمد الجزار - كشفت الفنانة هنادي مهنا عن مرورها بحالة نفسية سيئة بسبب تعليقات الجمهور على زيادة وزنها.

وقالت هنادي مهنا خلال حلولها ضيفة على برنامج “مساء dmc” من تقديم رامي رضوان عبر قناة dmc، إنها تتلقى تعليقات سيئة وتتعرضت للتنمر عبر حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي على أي صورة تنشرها، موضحة أن هذه التعليقات أثرت على حالتها النفسية.

وقالت هنادي مهنا إنها كانت تبكي وتنهار بسبب التعليقات حول زيادة وزنها، مما تسبب في دخولها في حالة اكتئاب وترتب عليه أنها أصبحت تأكل بشكل أكبر، إلى أن اتخذت القرار وخسرت الوزن الزائد.

وأوضحت هنادي مهنا أنها حتى بعد خسارتها للوزن تتلقى تعليقات سيئة، فالبعض ينتقدها لأنها خسرت الكثير من الوزن وهناك من يقول لها “بقيتي عضمة”.

وأكدت هنادي مهنا أنها خسرت الوزن من أجل صحتها ومظهرها وليس بسبب تعيلقات الجمهور، وطالبتهم بعدم التدخل في حياتها وحياة أي مشهور لأنه ليس من حقهم.

يشار إلى أن هنادي مهنا عرض لها مؤخرا حكاية “كدبة كبيرة” ضمن حكايات مسلسل “ورا كل باب” عبر قناة الحياة.

وحكاية “كدبة كبيرة” من بطولة أحمد زاهر، هنادي مهنا، وإيمان سلامة، محمد ناصر، عماد رشاد، رضوي جودة، فتوح أحمد، تأليف إسلام حافظ وإخراج سميح النقاش.

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