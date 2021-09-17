اَيتن عامر تكشف عن تلقيها رسائل تهديد من خارج مصر: “اللي معاه ربنا يمشي على الميه”

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ابو ظبي - احمد الجزار - كشفت الفنانة آيتن عامر، عن تلقيها رسائل تهديد، من خارج مصر، خلال الأيام القليلة الماضية، قائلة: «اللى معاه ربنا بيمشي على المياه».
وكتبت آيتن عامر، عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، قائلة: «هو أنتم مش قادرين تبعتولى رسايل التهديد من جوة مصر عشان عارفين إن ليها كبير وفيها قانون، فبتجيبوا أرقام من برة مصر تبعتولنا بيها رسايلكوا الهبلة دى!».
وتابعت: «طيب يلا بينا بقى البلد دى بلد قانون واللى ماشي صح وليه حق هياخده لو كان عند مين.. لا منصب بينفع ولا فلوس.. صوت الحق عالى ومسموع وحتى لو عرفتوا تسكتوا شوية ناس تمامهم فلوس فى 4 مش هتقدروا عليهم وكله هيبان والحق هيظهر هيظهر».
يذكر أنّ الفنانة آيتن عامر، قدمت أولى تجاربها كبطولة مطلقة في الدراما التليفزيونية، من خلال مسلسل «زي القمر- أنا قبلت»، والتي انتهى عرضها مؤخرًا، حيث شاركها البطولة كلّ من تيام مصطفى قمر، وعابد عناني، ومحسن منصور، وأسامة عبد الله، ولبنى ونس، وعزت زين، وشريف الغريب، والعمل قصة وسيناريو وحوار أيمن الصواف وإخراج معتز حسام.
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