أول تعليق من درة على أنباء تسببها في انفصال عمرو دياب ودينا الشربيني (فيديو)

ابو ظبي - احمد الجزار - أكدت الفنانة درة أنها لا علاقة لها بأي خلاف وقع بين الفنان عمرو دياب والفنانة دينا الشربيني.

وردت درة على بعض الأخبار التي كتبت في مواقع فنية تونسية عن أنها السبب في خلاف عمرو دياب ودينا الشربيني، وقالت خلال حلولها ضيفة على برنامج “يوم ليك” سمر يسري عبر قناة “الحياة” إنها لا تعرف من أين جاءت فكرة هذا الخبر مشددة على أنها لا علاقة لها بأي شيء.

وأضافت موضحة أن عمرو دياب ودينا الشربيني أصدقائها، وقد يكون سبب كتابة هذا الخبر هو أن توقيت وقوع خلاف بينهما هو نفس توقيت إقامة حفل زفافها، مشيرة إلى أنها لا تعرف كيف يصدق الجمهور أو يتداول مثل هذه الأخبار.

وأوضحت درة أن أي شخص الآن يستطيع تأليف أخبار والغريب أن الجمهور يصدقها ويساعد على نشرها، مطالبة الجميع بمعرفة المعلومة والخبر منها شخصيا وليس تداول أي شيء يتم كتابته.

يشار إلى أن درة عرض لها مؤخرا حكاية “غالية” ضمن حكايات مسلسل “زي القمر” عبر قناة cbc.

و”حكاية غالية” من مسلسل “زي القمر 2” من تأليف أحمد فرغلي وأحمد حسني، إخراج شيرين عادل، بطولة درة، مراد مكرم، فراس سعيد، أحمد حلاوة، هشام إسماعيل، فرح يوسف وهاجر الشرنوبي.