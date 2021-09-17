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الرياض - محمد الاطلسي - على امتداد الساعات الماضية تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي صورة للممثلة المصرية عبلة كامل في أحدث ظهور لها.
وظهرت عبلة وهي ترتدي عباءة وحجاب باللون الأسود والإبتسامة لا تفارق شفتيها.
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متابعي كامل إنهالوا عليها بالتعليقات، متمنين لها دوام السعادة والفرح، ووصفها بعضهم بملكة الفن العربي.
وفي رصد للتعليقات جاء فيها :"احبها فخمة ياناس ياعالم هذي لازمها الف لقب ملكة الفن العربي يخي تساهل كل القاب الفنانات ذي كوكب الفن الكوميدي"،" ياخي ذي الانسانه الله عاطينها قبول سبحان الله العظيم وجهها كيف منور وجميل وكلما تكبر جمالها يزيد"، "هي عبلة كامل ونقفل على كده ربنا يبارك في صحتها وما يحرمناش منها ومن ملامحها وطيبة قلبها".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عبلة كامل في ظهور جديد تخطف الأنظار وتثير ضجة.. لن تصدق كير تغير شكلها ؟ على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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