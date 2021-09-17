“يغادر العناية المركزة غدًا”.. أحمد فهمي يكشف تطورات الحالة الصحية لشقيقه كريم

ابو ظبي - احمد الجزار - طمأن الفنان أحمد فهمي جمهوره وجمهور شقيقه الفنان كريم فهمي الذي نُقل للمستشفى أمس بعد إصابته بجلطات في الرئة.

كتب فهمي عبر حسابه بموقع “تويتر”: “جالي كم تليفونات وأسئلة كتير على الحالة الصحية لكريم فهمي عايز اشكركم من كل قلبي على محبتكم واهتمامكم وعايز اطمنكم على صحته الحمد لله هو أحسن كتير وإن شاء الله هيطمن كل الناس بنفسه ف أقرب وقت.. دعواتكم “.

وأكد “فهمي” أنه من المقرر أن يغادر كريم أمس العناية المركزة.

وكشف مصدر مقرب من كريم فهمي لـ “جوو 2 فن” أنه أصيب بجلطتين في الرئة ولم يتم الكشف عن سبب الإصابة، وقد تم وضعه تحت الملاحظة بالرعاية الطبية لمتابعة تطورات حالته بعد إذابة اجلطات”.

على جانب آخر، أعلن كريم فهمي عن إنتاج الجزء الثاني من فيلم “ديدو” وذلك عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”.

فيلم “ديدو” من بطولة كريم فهمي، هدى المفتي، حمدي الميرغني، أحمد فتحي، محمد ثروت، بيومي فؤاد، من تأليف كريم فهمي ومن إخراج عمرو صلاح.

تدور أحداث الفيلم حول مجموعة أصدقاء يحاولون سرقة عالم ثري ولكنه يقوم بتحويلهم إلي عقلة أصبع لتتوالى الأحداث والمفارقات الكوميدية.

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