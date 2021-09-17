اَخر كلام.. حمادة هلال يقدم جزء ثان من “المداح” والتصوير قريبًا

ابو ظبي - احمد الجزار - كشف إسلام المرسي، منتج مسلسل “المداح” عن قرب انتهاء التحضيرات الخاصةب الجزء الثاني من المسلسل الذي حقق نجاحًا متميزًا في رمضان الماضي، وقام ببطولته النجم حمادة هلال.

وقال “المرسي” في تصريحات صحفية: ” إنه تم التعاقد بالفعل مع الفنانة نسرين طافش، فضلًا عن أنه جارٍ التعاقد مع باقي النجوم، منوهًا بأن جميع الفنانين المشاركين بالعمل أساسيون ولن يوجد أيٌّ من ضيوف الشرف في المسلسل.

كما تابع منتج الجزء الثاني من مسلسل المداح، أنه يتم التجهيز لسيناريو العمل خلال الفترة الحالية، مشيرًا إلى أن بدء التصوير سيتم خلال الأيام المقبلة عقب الانتهاء من التعاقد مع نجوم العمل، وكتابة السيناريو.

أشار المرسي إلى أن المسلسل سيطرح في الموسم الرمضاني المقبل، مشددًا على أن الجزء الثاني من المسلسل سيكون مفاجأة للجميع، حيث إن المسلسل يحمل سيناريو به تحولات كثيرة، وسيكون محط أنظار الجميع.

عُرض الموسم الأول من مسلسل المداح خلال الموسم الرمضاني الماضي، وكان بطولة العديد من النجوم منهم الفنان حمادة هلال، ونسرين طافش، وأحمد بدير، وخالد سرحان، ودنيا عبد العزيز، وحنان سليمان، وآخرين، تأليف أمين جمال، ووليد أبو المجد، وشريف يسري، وإنتاج إسلام المرسي، وإخراج أحمد سمير فرج.

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