زوج أصالة يرد على شائعة خلافتهما بقصيدة غزل: “أعشقك حد اللا عودة”

ابو ظبي - احمد الجزار - نشر أحد المواقع قبل قليل، تقريرًا عن وجود نشوب خلافات بين أصالة وزوجها الشاعر العراقي فائق حسن، وذلك بعد غيابه عن حفل افتتاح مطعم نجل أصالة الذي أقيم الأربعاء الماضي.
وعلق فائق على هذه الشائعة برسالة غزل في زوجته، حيث نشر صورة تجمعه بأصالة في سيارته، وعلق عليها: “مهما بالغت لن أصلك.. كيف لي أن أصف الغير ممكن بما هو ممكن؟ أيتها المرأة القلب والقلب الامرأة أعشقك حد اللاعودة أنتي عنواني وكل ما كان سوف يكون”
بينما علقت أصالة قائلة: “بيحق لنا نفرح”.
وكان أحد المواقع قد أشار لوجود خلافات بين أصالة وزوجها على خلفية عدم حضوره حفل افتتاح مطعم ابنها الأول.
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