أسرار مثيرة عن أزواج نيللي كريم  .. أحدهما تزوجته سراً وهي قاصر والثاني نكد عيشتها وهذا مصير البقية | الأسماء

الرياض - محمد الاطلسي - أثار إعلان الفنانة نيللي كريم ونجم الاسكواش السابق والفنان هشام عاشور استعدادهما للزواج خلال الأيام القليلة القادمة ضجة كبيرة بين الجمهور.

وقالت النجمة نيللي كريم أنها ستحتفل بالزفاف وعقد قرانها على هشام عاشور نجم الإسكواش السابق، وشقيق رامي عاشور، وذلك خلال شهر أغسطس المقبل.

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تزوجت وهي قاصر كانت التجربة الأولى لزواج نيللي، وهي بعمر القاصر 16 عاما، حيث تزوجت بدون علم والدتها التي كانت تتولى مسؤوليتها حينها، بحسب حوارها مع الإعلامية راغدة شلهوب، قائلة: "حطتها قدام الأمر الواقع فلطمت".

وأنجبت "نيللي" من زوجها الأول ولدين هما كريم ويوسف لكنها انفصلت عنه بعد ذلك.

زواجها من هاني أبو النجا.. 11 سنة "نكد" في 2004، أعلنت نيللي زواجها من خبير التغذية، هاني أبو النجا، الزيجة التي استمرت إلى ما يقرب من 11 عامًا أنجبا خلالهما طفلتين وهما سيليا وكندة، إلى أن أعلنا انفصالهما في 2015، ولم يتوقف الأمر هنا حتى تبادل الثنائي الاتهامات بشكل غير مباشر.

إعلان الانفصال وكانت النجمة نيللي كريم، أعلنت طلاقها في لقاء لها مع برنامج "ET بالعربي"، بعدما ردت على سؤال حول حقيقة طلاقها من زوجها خبير التغذية دكتور هاني أبو النجا بـ3 كلمات قائلة: "أنا امرأة حرة".

ورد هاني أبو النجا على إعلان نيللي كريم بتدوينة قال فيها: "نعم انفصلت عن أم الأولاد حديثاً.. وأتمنى لها كل التوفيق في حياتها المهنية والشخصية.. وعزائي هو أن بعد ارتباط دام 11 عاما 2004 - 2015"أثمرت هذه العلاقة عن نجاحات غير مسبوقة في عمل أم الأولاد وعملي.. مما يعكس عمق هذه العلاقة.. أما عن سؤال البعض بدم خفيف عن جملة قالتها أم الأولاد (أنا حرة).. فالوضع لي مختلف فأنا في حالة عشق وارتباط ببناتي سيليا وكيندة.. وأشكر عروض الارتباط لأَنِّي عاشق لبناتي".

وردت نيللي كريم على تصريحات زوجها خلال لقائها بالإعلامية راغدة شلهوب في برنامج "100 سؤال" المذاع على فضائية الحياة قائلة: “مش فارق معايا خالص، يهمني ولادي بس، شحنة النكد اللي خدتها طول حياتي وقدمتها في أعمالي مش بتيجي ببساطة، كل اللي أقدر أقوله كل الشكر لـ11 سنة اللي قضيتهم لأني عرفت أطلع منهم كم نكد في كل الأعمال اللي الناس بتتكلم عليها”.

وتابعت: "عمر الحاجات دي ما كانت هتطلع بالمصداقية دي على الشاشة إلا لو كان حد بيعاني حقيقي"، وعن استمرارها في زواج دام لمدة 11 عاما، قالت: “كنت دايمًا بقول ما يمكن الأمور تكون أفضل وبناتي كانوا صغيرين جدًا”.

لترد" نيللي" على هذا التصريح بشكل غير مباشر، وذلك عقب نجاحها في مسلسلها "سجن النساء"، حيث أرجعت الفنانة نجاحاتها الفنية الأخيرة لزواجها الذي استمر لمدة 11 سنة، قائلة: "شحنة النكد اللي أخدتها كانت بتطلع في المسلسلات".

وأضافت "كريم" خلال لقائها بالإعلامية راغدة شلهوب في برنامج "100 سؤال" المذاع على فضائية الحياة: "كل الشكر لـ11 سنة اللي قضيتهم لأني عرفت أطلع منهم كم نكد في كل الأعمال اللي الناس بتتكلم عليها، أشكره على كده لان الحاجات دي كانت عمرها ما هتطلع بالمصداقية دي على الشاشة إلا لو كان حد بيعاني حقيقي"، وعن استمرارها في زواج دام لمدة 11 عاما، قالت إنها استمرت على أمل أن يتغير الوضع وينصلح الحال.

عام 2018 هاجم "هاني" نيللي كريم واتهمها بسوء علاقتها، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعى “فيسبوك”، وكتب هاني: "يا ستي عدى 5 سنين واستحملتك ومعندكيش وقت لعيالك وعايشة حياتك.. حلي عني بقى ورغم كدة ماسك لساني طول الوقت.. انصرف الله يكرمك".

وتابع: “والله لو حضرتك فهمتي احترامي لعشرة سنين ضعف والله ممكن أعمل زيك ومش هتعرف تصدق نفسك.. حل عني يا عّم خليك في حالك”، مضيفًا: "هو حضرتك إزاي متخيلة إني علشان أب محترم أني اسكتلك هو حضرتك نسيا إنك أم.. معلش عارف إنك مش فاكرة.. بس تاني وتالت حلي عني.. معلش يا أصدقائي فاض الكيل".

وكانت آخر أعمال نيللي كريم مسلسل "ضد الكسر" والذى عرض خلال الموسم الرمضانى بطولة ، محمد فراج، لقاء الخميسى، مصطفى درويش، هشام إسماعيل، تارا عماد، سينتيا خليفة، حمزة العيلي، لؤى عمران، نور ايهاب، تامر هشام، نهير أمين، جمال يوسف، سامى مغاورى وتأليف عمرو الدالي، وإخراج أحمد خالد، وإنتاج مشترك بين المتحدة للخدمات الإعلامية والعدل جروب.