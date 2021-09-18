فيفي عبده: “الفئران أكلت تحويشة عمري” (فيديو)

ابو ظبي - احمد الجزار - كشفت الفنانة فيفي عبده، أن الفئران أكلت فلوسها، بعد تحويشها لها لفترة طويلة، مشيرة إلى أنها كانت تحويشة عمرها، التي كسبتها من شغلها في التمثيل.

قالت الفنانة فيفي عبده خلال حوارها مع الإعلامية وفاء الكيلاني في برنامج السيرة الموسم الثاني: كل ما ربنا كان بيرزقني بفلوس من شغلي في التمثيل، كنت أضعها في شنطة سفر كبيرة.

أضافت فيفي عبده: اشتغلت مع رجل لبناني، وقالي، حوشي فلوسك في البنك، ووافقت، ونفس اليوم فتحت الشنطة واكتشفت أن الفئران أكلتها كلها.

وتابعت فيفي عبده: انهرت بالبكاء، وأقعدت ألطم، وقالت فيفي عبده مازحة لوفاء الكيلاني: من يومها اتعلمت، وبقيت أشيلها تحت الرخام، ولا حتى البنك.

قالت فيفي عبده إنها تعرضت للكثير من غدر الستات، لذلك أصدقائها الرجال أكثر من الستات، معلقة: فرقتي كانت 150 راجل، وكنت بعتبرهم أسرتي الثانية والكبيرة، وبساعدهم لو حد بيمر بظروف.

أكدت فيفي أنه لو في قائمة بأفضل 5 راقصات شرقيات في مصر، ستكون الأولى من ضمنهم، لأنه لديها لون مميز، ومختلف.

في سياق آخر تحدثت الفنانة فيفي عبده عن عدد زيجاتها، وأنها تزوجت 5 مرات فقط، كلها كانت عرفي، ماعدا الزيجة الأولى، وأن زوجها الأول لم يكن يريد أن يطلقها، لذلك قررت من بعدها أن كل جوازاتها تكون عرفي، ولكن عندما أنجبت بناتها هنادي، وعزة، قالت لوالدهما: لابد أن نتزوج شرعيًّا، لكي نستطيع تسجيل أسمائهم في مكتب الصحة.

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