فيفي عبده: “عبدالحليم حافظ مسكني من أيدي وجوزي كان هيطلقني بسببه” (فيديو)

ابو ظبي - احمد الجزار - قالت الفنانة فيفي عبده، إنها كانت ستنفصل عن زوجها بسبب العندليب الراحل عبدالحليم حافظ، بعد أن رآها زوجها تجلس معه في أحد الكافيهات ممسكًا بيدها.

أوضحت فيفي عبده خلال لقائها في برنامج السيرة تقديم الإعلامية وفاء الكيلاني والمذاع عبر قناة dmc، أنها كانت تعيش في منطقة إمبابة، فأرادات أن تغير مسكنها للزمالك، حيث يعيش هناك غالبية الفنانين، وبالفعل اشترت منزلًا هناك إيجار بسعر 150 جنيهًا بالطابق الخامس.

أشارت فيفي عبده إلى أنها كانت تسكن وحولها الفنانون حيث كانت بنفس المنطقة بالزمالك مثل سعاد حسني وعبدالحليم وأم كلثوم وعبدالوهاب ورشدي أباظة وسامية جمال.

أضافت فيفي عبده: جوزي كان عنده اجتماع في الشيراتون قعدت أنا ومدير أعماله نستناه، دخل عبدالحليم الكافتيريا ومعاه شفيق جلال، عبدالحليم قال لي تعالي يا بت بيقولوا أنك رقاصة شاطرة جدًا، وأخدني من إيدي.. مين يصدق إنه يمسك إيدي، جوزي نزل لاقاني قعدة معاه قامت قيامته كان عاوز يسيبني قلت له بالسلامة بس ما حلصش.

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