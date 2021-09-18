“غادر العناية المركزة ولم نعرف سبب الإصابة”.. أحمد فهمي يكشف تطورات حالة شقيقه كريم (فيديو)

ابو ظبي - احمد الجزار - كشف الفنان أحمد فهمي عن تطورات الحالة الصحية الخاصة بشقيقه كريم فهمي بعد تعرضه لجلطة في الرئة.

أوضح أحمد فهمي في مداخلة هاتفية له مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج “الحكاية” أن الحالة الصحية لشقيقه في تحسن وتم نقله من الرعاية المركزة.

وتابع قائلًا “كريم من اسبوع حس بوجع في صدره وكحة فشك أنها كورونا لكن بعد التحاليل اكتشف أن في جلطتين صغيرين في الرئة واحدة في اليمين وواحدة في الشمال”

وعن سبب الإصابة بالجلطة قال “مفيش حاجة معروفة ولسة في تحاليل مظهرتش بس ملهاش علاقة بالكورونا”

وأضاف قائلًا “سنًا كريم مش كبير هو 38 وبسبب القولون هو بياخد دوا يقلل السيولة وكان بياخد دوا للسيولة في بروتوكول علاج كورونا فهي دي المشكلة”

كما طمأن الجمهور على صحة شقيقه قائلًا “الحمدالله هو كويس وفايق وبيهزر معانا وبشكر الناس جدًا وباذن الله يومين تلاتة ويخرج من المستشفى”

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