الرياض - محمد الاطلسي - سبق وان روت الفنانة المصرية يسرا عن قصة غريبة حدثت لها مع الفنان الراحل رشدي أباظة في أواخر حياته.
وقالت في لقاء سابق مع برنامج "السيرة": رشدي كان جايب لي خاتم ألماس لكن عمري ما أخدته .
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وأضافت: أخر مرة شوفت رشدي في حياتي كان مريضا جدا فكان لابس الفص فقولتله يا رشدي الخاتم مش موجود في ايدك .. الفص وقع .. فاندهش.
وتابعت: وقتها شعرت بانقباض واتأكدت إن دي آخر مرة هشوفه فيها وبالفعل مشوفتوش تاني لأنه توفى.
وأضافت واصفةً رشدي :"رشدي كان جميل، وكنت بحبه أوي أوي، لازم يتحب ويتقدر لأنه كان بيقدر اللي قدامه جدا، لو دخلت عليه هيشد الكرسي، ويقعدني يقولي إنتي هانم إنت ست كان جنتلمان".
وكانت الفنانة يسرا شاركت مع رشدى أباظة، فى فيلم "بياضة" الذى يعتبر آخر أفلام الدنجوان الذى جسده قبل وفاته بأشهر قليلة.
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