اشهر فنانة في مصر تزوجت سائقها ليلا وطلقته في الصباح الباكر .. تفاصيل مثيرة؟

الرياض - محمد الاطلسي - حالات الطلاق السريعة بالوسط الفني أصبحت حديث الكثيرين من متابعي أخبار نجوم الفن، فعدد كبير من الزيجات لم تستمر عدة أشهر ويتفاجأ الكثيرون بعدها بانفصال هؤلاء النجوم.

هنا شيحة وأحمد فلوكس

استمر زواجهما ما يقرب من 9 أشهر، واعتقد البعض أنها من أسرع حالات الطلاق في الوسط الفني، ولكن هذا الأمر غير صحيح، وسنرصد من خلال هذا التقرير أسرع حالات الطلاق في الوسط الفني.

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رشدي اباظة وصباح

فهما أسرع حالة طلاق في الوسط الفني على الإطلاق، فقد استمر زواجهما يوماً واحداً فقط، وبعدها انفصلا بسبب اعتراض زوجة رشدي أباظة الأولى سامية جمال.

ناهد السباعي ومحمد عبدربه

هذه هي ثاني أسرع حالة طلاق بالوسط الفني، فقد عقد قران الفنانة ناهد السباعي وزوجها محمد عبدربه في أغسطس الماضي، وقبل إتمام حفل الزفاف بساعات قليلة أعلنت انفصالهما، ولم تكشف عن سبب واضح حتى الآن عن انفصالهما. مي سليم ووليد فواز

كانت صدمة انفصالهما كبيرة على محبيهما، فبالرغم من نشرهما عدداً كبيراً من صورهما وهما في غاية السعادة، إلا أنهما انفصلا بعد 25 يوماً من زواجهما، وعقب عودتهما من إجازة الجواز التي قضياها في اليونان.

إيناس النجار ومحمد محفوظ

في هدوء شديد تزوجت الفنانة إيناس النجار ورجل الأعمال محمد محفوظ وانفصلا بعد ما يقرب من شهر، وأعلنت إيناس بعد ذلك أن السبب في انفصالهما يعود إلى تدخل زوجها في أعمالها الفنية ورغبته في تركها التمثيل. محمد منير وداليا محمد يوسف.. تزوج الفنان محمد منير لمدة 50 يوماً من فتاة نوبية تدعى داليا محمد يوسف، ولكن سرعان ما انفصلا ولم يعلن الكينج عن سبب انفصاله.

وعلى الجانب العالمي، فهناك أيضاً بريبتني سبيرز التي ارتبطت بسائق التاكسي الذي كانت تستقله بينما كانت ثملة وليست في وعيها الكامل، مما دفعها لطلب الطلاق منه بعد أن استيقظت في اليوم التالي وحصلت بالفعل على طلاقها لتسجل أسرع حالة طلاق في الوسط الفني في العالم كله.

المصدر: الجميلة