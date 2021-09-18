كيف تسبب صدر «الشقي» أحمد رمزي في طلاق الفنانة ليلى رستم ؟

الرياض - محمد الاطلسي - مما لاشك فيه إننا إذا أردنا أن نتحدث عن زمن الفن الجميل بما يحمله من ذكريات لرموز فنية أو أعمال فنية خالدة لفنانين كبار وعظام مثل فنانى الزمن الجميل لا يمكننا أن نغفل عن الفنان القدير الراحل أحمد رمزى الذى لقب فى فترة الستينات بـ «الولد الشقي» .

فى حوار له عام 1965 مع المذيعة المتألقة وقتها ليلى رستم فى برنامج «نجمك المفضل» على التليفزيون المصرى، وقد سألت الفنان أحمد رمزى عدة اسئلة من أبرزها عن سر فتحه للقميص حتى يظهر صدره مكشوفا على غير العادة وقتها حتى صارت موضه يقلده فيها شباب الجيل.

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وقال وقتها أحمد رمزى، إنه إنسان رياضى يعشق الملاكمة والرياضة ويخشى من الحسد جدا، وقال إن زوجته وقتها عطية الدرملى قد أهدته خرزة زرقاء معلقة فى سلسلة يرتديها فى رقبته ولا يخلعها أبدا ويجعلها ظاهرة طوال الوقت.

فتعالت الضحكات من فريق العمل فى الاستوديو بما فيهم المذيعة والإعلامية البارزة ليلى رستم، وما كان منها إلا ـن قالت له مداعبة إياه: «يا ختى عليه»، وهى الكلمة التى اعتبرها زوجها عندما عادت إلى المنزل مغازلة لاحمد رمزى وهو الأمر الذى أدى إلى طلاقها فى نفس اليوم.