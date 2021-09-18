كريم فهمى يتصدر تريند جوجل بعد تعرضه الى ازمة صحية

تصدر الفنان كريم فهمى تريند جوجل بعد تعرضه الى ازمة صحية شديدة نتج عنها جلطة فى الرئة وتم حجزة فى العناية المركزة وهو حاليا حالته مستقرة وغادر العناية حسبما كشف شقيقه احمد فهمى فى تصريحات تليفزيونية له.

وقد حرص عدد من النجوم على توجيه الدعاء الى كريم فهمى بالشفاء العاجل فور علمهم بما تعرض له ودخوله المستشفى ونرصد فى التقرير التالى النجوم الذين وجهوا رسالة الى كريم فهمى.

سليمان عيد

وظهر في الصورة الفنان كريم فهمي برفقته، وعلق سليمان عيد عبر حسابه على انستجرام :"الف سلامة عليك يا غالي،ربنا يشفيك ويعافيك ويطمننا عليك".

حمادة هلال

بينما كتب حمادة هلال عبر حسابه بتطبيق تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام": "ألف سلامة يا صاحبي وأخويا الغالي، ربنا يحفظك ويبارك في عمرك وتقوم بألف سلامة، سبونج بوب في انتظارك".

محمد لطفى

كما كتب محمد لطفي، عبر حسابه على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام": "ألف سلامة ليك يا حبيبي، إن شاء الله هتقوم بالسلامة.. دعواتكم".

حمدى الميرغنى

واما قال حمدى الميرغني عبر حسابه علي موقع تبادل الصور والفيديوهات"انستجرام": "الف سلامه ياكيمو ان شاءالله ترجع أحسن من الأول وربنا يطمن زوجتك وبناتك وأهلك وكل محبينك عليك في أسرع وقت ياريت كلنا ندعيله وندعي لكل مريض بالشفاء العاجل".

على ربيع

وقال علي ربيع عبر حسابه علي موقع تبادل الصور والفيديوهات"انستجرام": "ألف سلامة عليك يا كيمو يا صديقي".

دياب

وكتب الفنان دياب عبر حسابه الرسمي على موقع «انستجرام»: قائلًا: "الف سلامة عليك يا حبيبى ربنا يشفيك ويعافيك وتعدى بخير وسلام بإذن الله فضلاً دعواتكم للنجم كريم فهمى بالشفاء ".

مي سليم

ونشرت الفنانة مي سليم صورة لكريم فهمي عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير «إنستجرام»، وعلقت عليها داعيًة له: "الف سلامة عليك".

إنجي علي

وطالبت المذيعة والفنانة انجي علي جمهورها بالدعاء لفهمي من خلال حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «انستجرام» قائلًة: "الف حمدلله علي سلامتك يا راجل يا محترم ان شاء الله تعدي علي خير هو الشافي المعافي".

رانيا محمود ياسين

ومن جانبها، نشرت الفنانة رانيا محمود ياسين صورة لكريم فهمي، وعلقت عليه قائلة: "الف سلامه يا كريم ان شاء الله هتعدي شفاك الله وعافاك انسان محترم وفنان راقي ربنا يشفيك ويعافيك يارب????????????".

كشف النجم كريم فهمي تطورات حالته الصحية بعد إصابته بجلطتين في الرئة.

وقال كريم فهمي: أنا حاليا في العناية المركزة .. الحمد لله على كل شيء.. دعواتكوا".

أضاف: "الأطباء أخبروني أنني أصبت بجلطتين في الرئة، ولا أعلم السبب حتى الآن، نافيا ما تردد أن تلك الإصابة بسبب تطعيم لقاح فيروس كورونا".

أحدث أعمال الفنان كريم فهمي فيلم "ديدو"، مع النجوم: حمدي الميرغني، بيومي فؤاد، محمد ثروت، أحمد فتحي، هدى المفتي، نور قدري، عمر شرقي، وعدد من ضيوف الشرف، ومن تأليف كريم فهمي، وإخراج عمرو صلاح.