تغريم أحمد سعد 20 ألف جنيه في أول تطبيق لعقوبة الغناء “بلاي باك”

ابو ظبي - احمد الجزار - قررت نقابة المهن الموسيقية تغريم الفنان أحمد سعد، 20 ألف جنيه لغنائه بلاي باك في إحدى الحفلات التي أقيمت مؤخرًا في الساحل، وذلك في أول تطبيق لقرار عدم الغناء بلاي باك لاي مطرب وفقًا لقرارات نقابة المهن الموسيقية الأخيرة.

وأصدرت نقابة المهن الموسيقية بيانًا قالت فيه: “أكدت نقابة المهن الموسيقية أنها حازمة بشأن تطبيق قرارعدم الغناء علي الفلاشة (بلاي باك )وضرورة مصاحبة الفرقة الموسيقية للمطرب أو المؤدي علي المسرح بحد أدني ثمانية عازفين وأول من طبق عليه هذا القرار المطرب أحمدسعد بمناسبة إحيائه حفل بالساحل الشمالي يوم الخميس 16 سبتمبر بطريقة البلاي باك وقد صاحبه 4 فقط من عازفي الإيقاع وكان الأداء بطريقة البلاي باك وتم تصوير الحفل وإرساله للفنان هاني شاكر نقيب الموسيقين الذي تواصل مع مجلس الإدارة وأكد أنه لاتهاون ولا إستثناء في تطبيق قرارات النقابة وقرروا تغريم المطرب أحمد سعد مبلغ ٢٠٠٠٠عشرين ألف جنيه فقط.

وإنذاره بعدم تكرار الغناء علي الفلاشة (بلاي باك)، وفي حال التكرار يتم إحالته لمجلس التأديب وله كافة الصلاحيات طبقاً للقانون.

وأكد الفنان هاني شاكر أن هذا القرار عام ويطبق علي جميع من يخالف قرارات النقابة بلا تمييز وأن النقابة عازمة بكل حزم علي المضي في طريقها نحو إصلاح منظومة الموسيقي والغناء كما هي معنية بتشغيل الأعضاء وتطوير منظوماتها الخدمية لأعضائها.