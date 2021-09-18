شاهد.. تغريدة هندى الساخره عبر حسابة الشخصى تويتر

أعلن النجم محمد هنيدى، فى تغريدات ساخرة، اليوم السبت، اعتزاله التمثيل والفن، وكتب هنيدى، فى تغريدة عبر حسابه الشخصي بموقع تويتر: "قررت النهاردة الصبح قرار مهم، قررت اعتزال التمثيل والتفرغ لمهنتي الجديدة كمطرب أفراح شعبي".
وأضاف هنيدي في سلسلة تغريداته: "أي حد عنده فرح قريب هنزل إيميل لتلقي حجوزات الأفراح بدءًا من نهاية شهر أيلول، وأرجو عدم السخرية من قراراتي الصباحية".
وأوشك النجم محمد هنيدى على الانتهاء من تصوير فيلمه الجديد "الجواهرجى"، حيث ينتهى منه بشكل نهائى بعد أسبوعين، ويواصل هنيدى التصوير بشكل يومى فى العديد من الديكورات، وتجمع المشاهد بينه وبين النجمة منى زكى، وباقى فريق العمل، ويجسد هنيدى فى الفيلم دور "جواهرجى"، بينما تجسد منى دور زوجته ويحدث بينهما العديد من المواقف فى إطار كوميدى.
فيلم "الجواهرجى" يقوم ببطولته النجوم محمد هنيدى ومنى زكى ولبلبة، ويشارك فى بطولته كل من آسر ياسين وأحمد السعدنى وريم مصطفى وأحمد حلاوة، وعارفة عبد الرسول وتارا عماد، والعمل تدور أحداثه فى إطار كوميدى، والعمل من تأليف عمر طاهر، ويخرجه إسلام خيرى.
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