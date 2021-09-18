هجوم متبادل بين مؤلف ومخرج مسلسل “شقة 6” بطولة روبي بعد عرض الحلقة الأخيرة

ابو ظبي - احمد الجزار - فجرت الحلقة الأخيرة لمسلسل شقة 6 بطولة روبي أزمة بين مؤلف ومخرج العمل، حيث خرج الأول وهاجم المخرج مؤكدًا أنه عبث بالسيناريو وأفسد النهاية، بينما قال المخرج أنه مهد للجزء الثاني من العمل.

وكتب مؤلف العمل، محمود وحيد عبر حسابه على “فيسبوك”، قائلا: “يا جماعة مش دي نهاية المسلسل اللى مكتوبة واتغيرت وتم العبث في ورقنا من المخرج ودمر الدراما والنهاية وشكرا”.

كما كتبت سعاد القاضي، مؤلفة من فريق كتابة المسلسل، عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «زملاء كتير نصحونا بالسكوت عن العبث والمهزلة اللي حاصلة، عشان أحنا لسة جداد في السوق، والناس ممكن بعد كده ماتحبش تتعامل معانا، أو تخاف وتقول دول بتوع مشاكل، بس أنا عن نفسي.. وأنا مسؤولة عن كتابة البوست ده بشكل شخصي ومستقل، أن حقيقي لو هي دي طريقة الشغل في السوق، وهو ده العبث اللي داير، فأنا حقيقي مش عايزة اشتغل مع حد ممكن يقلق من حد مابيسبش حقه، لأنه ببساطة هيبقى عايز يدوس على الحق ده».

وعلق المخرج محمود كامل على هجوم المؤلف قائلا: إن هدفه في هذا المسلسل أن الجمهور يفكر ويتسأل ويكون هناك حالة جدل ومناقشات، وهو ما حدث طوال حلقات المسلسل.

وتابع محمود كامل مؤكدا أنه يحفظ حقوق الجميع ولكن هناك من يدعي يعض الأمور غير الصحيحة قائلا: “في ناس مدعيين أنهم كتبوا وهما مكتبوش ولا حاجة، هما عملو فكرة وكانت النتيجة اللي مكتوبه وحشه جدا، وأنا استعنت بناس عشان تكتب فعلا وتعمل حاجه أحسن بكتير، وأنا بحفظ حق الناس كويس أوي، لأن بحب وبخاف ربنا وضميري أهم حاجه عندي، ولن أرد على ما قيل”.

أما الجمهور فانقسمت آرائه، البعض وجد النهاية سيئة ولم يفهموها، فيما وجد آخرون أنها النهاية المناسبة لفكرة المسلسل فليس من الطبيعي أن تكون النهاية سعيدة ولا تتأثر بطلة العمل “إنجي” بكل ما تعرضت له.

كما هاجمت الفنانة ملك قورة، المخرج على ما فعله، وكتبت عبر حسابها على “فيسبوك”: “مش لازم أي مؤلف يسكت على غدر أي شخص أؤتمن عل نص ولم يحفظ الأمانة”.

ومسلسل “شقة 6” بطولة روبي، أحمد حاتم، شريف سلامة، صلاح عبد الله، محمود البزاوى، رحاب الجمل، هانى عادل، حمزة العيلى، ملك قورة، ريم عبد القادر وهو من سيناريو وحوار رفيق القاضى، سعاد القاضى، محمود وحيد، نبيل شعيب وإخراج محمود كامل.

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