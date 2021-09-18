حقيقة حمل الفنانة مريم حسين ومن هو ابوه ؟

الرياض - محمد الاطلسي - ظهرت الفنانة المغربية في مقطع فيديو وهي تغني و بطنها المنتفخة مما دفع المتابعين للسؤال عن حملها.
حيث تداول جمهور مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للفنانة مريم حسين، ظهرت فيه وهي ترتدي ملابس باللون الأحمر، شبيهة بلباس أبطال السلسلة الإسبانية الشهيرة “لاكاسا دي بابل”، وظهرت مريم وهي تغنّي وترقص بطريقة جنونية على إيقاعات الأغنية الإيطالية الشهيرة “بيلا تشاو” لتُبرز بطنها بوضوح، الأمر الذي دفع الكثيرين إلى ترجيح فرضية حملها.
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وعلقت مريم حسين على الفيديو قائلة : “قريباً”، في إشارة لعملها الجديد الذي تقوم بتحضيره وسط توقعات أن تكون أغنية جديدة تحمل نفس موسيقى الأغنية الشهيرة.
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