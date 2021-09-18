محمد هنيدي لمتابعيه: “قررت اعتزل التمثيل واتفرغ للغناء الشعبي”

ابو ظبي - احمد الجزار - كشف الفنان محمد هنيدي عن بعض القرارات الصباحية المهمة التي أتخذها، وبدايتها اعتزال التمثيل والتفرغ لمهنة جديدة. وعبر حسابه على “تويتر”، كتب محمد هنيدي بعض التغريدات ممازحا جمهوره، أولها أنه اتخذ قرارا باعتزال التمثيل والتفرغ لمهنة مطرب أفراح شعبي. وتابع محمد هنيدي في تغريداته موضحا أنه سيتلقى حجوزات حفلات الزفاف نهاية الشهر الجاري كاتبا: “أي حد عنده فرح قريب هنزل إيميل لتلقي حجوزات الأفراح بدءا من نهاية شهر أيلول” واختتم محمد هنيدي حديثه وطالب جمهوره بعدم السخرية من قراراته الصباحية. وتفاعل الجمهور مع قرارات محمد هنيدي واستعادوا بعض المشاهد من فيلمه “عندليب الدقي” الذي ظهر فيه مطرب شعبي. على جانب آخر، يعرض لمحمد هنيدي في دور العرض السينمائية فيلم “النمس والإنس” . و”النمس والإنس” قصة وإخراج شريف عرفة، سيناريو وحوار شريف عرفة وكريم حسن بشير، وبطولة محمد هنيدي، منة شلبي، عمرو عبد الجليل، صابرين، سليمان عيد، بيومي فؤاد، شريف دسوقي، عارفة عبد الرسول، دنيا ماهر ومحمود حافظ. شاهد أيضا

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