أجمل مشهورة في السعودية تنزع ثوب الخجل وتثير موضوع دورة النساء دول الرجال - تفاصيل مثيرة

الرياض - محمد الاطلسي - بدون خجل وفي بث مباشر جديد وجرئ أثارت نجمة السوشيال ميديا السعودية أمل الشهراني الجدل بعد نشر فيديو عبر حسابها الرسمي على تطبيق "سناب شات" وهي تتحدث عن الدورة الشهرية.

وظهرت أمل الشهراني بالفيديو وهي تعبر عن تعبها وإرهاقها الذي تسببه لها الدورة الشهرية، وتساءلت بنبرة سخرية واستهجان: ليه الحريم تجيهم الدورة الشهرية، ليه مو الرجال؟ اتخيلوا تاني يوم وعندي سفر".

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وكالعادة انتقسم رواد مواقع التواصل الاجتماعي حول هذا المقطع بين من رأى أن لا عيب بالتحدث في أمر يتكرر دائمًا مع النساء، وبين من هاجمها على جرأتها.

وعلق أحد المتابعين: "ان لم تستحي فأفعل ما تشاء..اللهم عافانا"، وأضاف آخر: " الوقاحه وقله الحيا في اقصى درجاتها يروحون يعيشون برا وياخذون السئ منهم وينسون انهم مسلمات الحمد لله والشكر".

ومن جهة آخرى كتب أحدهم: " ليش المرأة دايما لازم تستحي بالشي الطبيعي الي بيحصلها. القصة قصة دورة شهرية مش جريمة. تخلف!!!"، وأردف آخر: "حقها . . ياريت الرجل يتعب نص تعب المرا الله يكون بعونه ".