أتذكرون طفل «شاهد مشفش حاجة» .. لن تصدق كيف أصبح شكله اليوم وبعد مرور 45عاما ؟

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الرياض - محمد الاطلسي - قبل أسابيع قليلة التقى الفنان هاني رمزي، مع المهندس أحمد عبدالله نصر الذي قدّم دور الطفل "شريف" ضمن أحداث مسرحية "شاهد ماشفش حاجة" والتي عُرضت لأول مرة عام 1976.
ونشر رمزي، عبر حسابه بموقع "إنستجرام"، صورة للطفل ضمن أحداث المسرحية، وصورة أخرى له معه بعدما أصبح كبيرا، وعلّق: "ده المهندس أحمد، الطفل اللي كان مع عادل إمام في (شاهد ماشافش حاجة)، وكمان كان مع فؤاد المهندس في (إنها حقا عائلة محترمة)".
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أضاف: "الطفل اللي لما شوفته وهو بيمثل زمان قلت لأبويا عايز أطلع ممثل زي الطفل ده، وكبرت جوايا الفكرة، وتمر السنين ويجي يسلم عليّا ويقولي أنا بقى يا سيدي السبب في إنك تكون فنان.. مبسوط إني قابلتك واتصورت معاك".
مسرحية "شاهد ماشفش حاجة" بطولة عادل إمام وناهد جبر وعمر الحريري ونظيم شعراوي، تأليف ألفريد فرج وإخراج هاني مطاوع.
ومن جانب آخر، عاد الفنان هاني رمزي مؤخرا للمسرح من خلال عرض"أبو العربي" مع النجوم: داليا البحيري، حجاج عبد العظيم، أحمد فتحي، ومحمد جمعة وغيرهم، تأليف محسن رزق، وإخراج وإنتاج تامر كرم.
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