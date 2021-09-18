سوما تطلب الدعاء من جمهورها: “بمر بفترة من أصعب فترات حياتي”

ابو ظبي - احمد الجزار - طلبت المطربة سوما من الجمهور الدعاء لها عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”.

وكتبت سوما: “عاوزة أشكر كل الناس على وقفتهم ومحبتهم ودعاهم ليا وبتمنى يفضلوا يدعوا لي لحد ما أعدي المرحلة الصعبة دي.. فترة من أصعب فترات حياتي بمر بيها.. لكن أملي في ربنا كبير”.

وتلقت سوما العديد من الرسائل الداعمة لها في التعليقات على منشورها قائلين: “ربنا يشفيكي يارب ويعدي بيكي الوقت الصعب ويهونها عليكي وترجيعلنا وترجعي لكل جمهورك وحبايبك بالسلامة”، و”محنة وهتعدي بإذن الله”، و”ربنا يشفيكي وترجعي أحسن من الأول كمان”.

وتعرضت سوما خلال الفترة الماضية لتراجع في حالتها الصحية، نقلت على آثره إلى العناية المركزة بأحدى المستشفيات خلال الشهرين الماضيين، وطلب المنتج نصر محروس من الجمهور الدعاء لها كي تتجاوز محنتها الصحية عبر حسابه بـ Twitter قائلا: “يا جماعة ياريت كلنا ندعي للفنانة سوما لأنها حقيقي تعبانة أوي.. عايزين ندعلها كلنا ربنا يمد إيده بالشفاء ليها و لكل مريض، لأن ربنا هو الطبيب الشافي المعافي”.

يذكر أن سوما شاركت في فيلم “أعز أصحاب” كما قدمت 3 ألبومات غنائية وهم عيب عليك و دة حبيبى و ندمانة