حبس فتاة تيك توك المعروفة بـ”كائن الهوهوز” وصديقها 3 سنوات وغرامة 200 ألف جنيه

ابو ظبي - احمد الجزار - عاقبت محكمة جنح الاقتصادية بـ الإسكندرية فتاة كائن الهوهوز وصديقها المصور، بـ الحبس 3 سنوات، وغرامة 200 ألف جنيه، وذلك بعد ثبوت تورطهما فى قضية نشر الفسق والفجور وخدش الحياء العام، وسوء في استخدام مواقع التواصل الاجتماعي.

بدأت الواقعة بتلقي اللواء محمود أبو عمره، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من قسم شرطة الدخيلة يفيد بإلقاء القبض على الفتاة المعروفة إعلاميًا باسم فتاة كائن الهوهوز وصديقها المصور بأماكن اختبائهما، غرب المحافظة.

وانتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي عبر فيسبوك فيديوهات فتاة كائن الهوهوز تشير إلى خدش الحياء تقدم على اثرها محام ببلاغ ضد سوء استخدام وسائل الاتصال والانترنت وبث فيديوهات خادشة للحياء بهدف التربح منها، فجر لقاء القبض على المتهمين واحالتهما إلى النيابة العامة

وباشرت النيابة العامة التحقيقات مع فتاة كائن الهوهوز برئاسة المستشار عمر سليم، رئيس نيابة غرب الكلية، ووجهت للمهتمين تهم سوء استخدام وسائل التواصل الاجتماعي وبث فيديوهات خادشه للحياء، بهدف التربح.

قررت النيابة حبس كائن الهوهوز وصديقها وطلب تحريات المباحث حول الواقعة والتحفظ على الهواتف المحمولة وأجهزة اللاب توب والتحفظ على ” فيزا البنك” الخاصة بالمتهمة الأولى لفحصها.

وادلت فتاة كائن الهوهوز المتهمة باعترافات تفصيلية بالواقعة مؤكدة تصوير مشاهد لبثها عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، عبر صفحتها الشخصية التي تحمل اسم كائن الهوهوز وعلى موقع “تيك توك” بهدف التربح، فيما أدلى صديقها باعترافات تشير إلى أنه قام بالتصوير واقتسام الأرباح معها، بينما أنكر كلا المتهمين تهم التحريض على الفسق وارتكاب ففواحش.

كان أشرف فرحات، المحامي تقدم ببلاغ إلى النائب العام المستشار حمادة الصاوي، حمل رقم 85101 ضد كائن الهوهوز وزوجها لنشرهم مقاطع فيديو منافية للآداب العامة، لافتين إلى أن المتهمة التي تحمل اسم ياسمين” حللت ما حرمه الله فى الفيديوهات التي بثتها ونالا من أهل الصعيد وصورا أوضاع مخلة للآداب، فيما كشفت التحريات أن المتهم الثاني ليس زوجها وأنه صديقها وادعى مشاركتها التصوير لجني الأرباح.

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