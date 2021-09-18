بطل المسلسل الشهير « لن أعيش في جلباب أبي » يفجر مفاجأة غير متوقعة بشأن الجزء الثاني من العمل

الرياض - محمد الاطلسي - في تفاصيل جديدة رد الفنان المصري، محمد رياض، على حقيقة عمل جزء ثانٍ من مسلسل "لن أعيش في جلباب أبي"، واشتياق الجمهور إلى الدراما الأسرية.

وقال محمد رياض، في مقابلة مع برنامج The Insider بالعربي، "تكلمنا عن عمل الجزء الثاني لكن المشروع وقف. وطبعا نحن نحتاج إلى دراما أسرية، فالناس يحبون الدراما المعبرة عن حياتهم اليومية، وهذا النوع من الدراما محبب للجمهور على مستوى العالم لا في مصر فقط".

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وكان أبطال المسلسل كشفوا، عن أجورهم التي حصلوا عليها في العمل، خلال لقائهم فى برنامج "صاحبة السعادة"، وقال، الفنان محمد رياض خدت 6 آلاف ونصف، ثم قالت الفنانة ناهد رشدي كنت الكبيرة خدت 8 آلاف، أما الفنانة وفاء صادق قالت حصلت على 7 آلاف، وقالت الفنانة منال سلامة أنا خدت 4 ونصف، فيما قال الكاتب مصطفى محرم الحلقة كانت بـ3 آلاف جنيه.

مسلسل "لن أعيش فى جلباب أبي" بطولة كل من: الفنان الراحل نور الشريف والفنانة الكبيرة عبلة كامل، ومحمد رياض، وحنان ترك، ومنال سلامة، ووفاء صادق، وناهد رشدى، وتدور أحداثه حول قصة الصعود من القاع إلى القمة.