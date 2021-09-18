يعرض في رأس العام ومأخوذ عن مسرحية.. التفاصيل الكاملة لـ”أهل الكهف” بعد طرح بوستره

ابو ظبي - احمد الجزار - أزاحت الشركة المنتجة لفيلم “أهل الكهف”، الستار عن البوستر الدعائي الرسمي للفيلم، استعدادا لطرحه بدور العرض السينمائي، ضمن أفلام موسم رأس السنة.

وتواجد جميع أبطال العمل على البوستر الدعائي للفيلم، وهم خالد النبوي، غادة عادل، محمود حميدة، مصطفى فهمي، ريم مصطفى، صبري فواز، وأحمد عيد، ومحمد ممدوح.

وتم تصوير المشاهد الخارجية للعمل في 4 دول أوروبية مختلفة، وتوقف تصويره لأكثر من مرة بسبب انشغال الأبطال ببسبب فيروس كورونا المستجد، ومن المقرر الانتهاء من تصوير مشاهده الأخيرة بتركيا خلال الفترة القادمة ليكون جاهزًا للجمهور في دور العرض السينمائية.

وتدور قصة فيلم “أهل الكهف” عن عام 250 ميلاديا، حول صراع الإنسان مع الزمن، وهذا الصراع يتمثل في ثلاثة من البشر يبعثون إلى الحياة بعد نوم يستغرق أكثر من ثلاثة قرون ليجدوا أنفسهم في زمن غير الزمن الذي عاشوا فيه من قبل.

“أهل الكهف” يشارك في بطولته خالد النبوي، غادة عادل، محمود حميدة، مصطفى فهمي، عمرو عبد الجليل، أحمد فؤاد سليم، ريم مصطفى، صبري فواز، عبد الرحمن أبو زهرة، هاجر أحمد وماجد المصري، الفيلم من تأليف أيمن بهجت قمر وإنتاج وليد منصور وإخراج عمرو عرفة.

فيلم مأخوذ عن مسرحية أهل الكهف لتوفيق الحكيم

فى كلمة أولى صدرت مجلة الصباح تغطيتها لمسرحية أهل الكهف، قائلة “إن الفرقة القومية المصرية، هى أملنا وهى أنشودتنا الجميلة منذ زمن بعيد، وهى فرقة تضم كثيرين من أبطال المسرح المصري وبطلاته، ويدير فرقتها علم من أعلام الأدب والشعر ،وتتجه بفكرتها صوب أغراض سامية لا تتصل كثيرا أو قليلا بالأموال”، مؤكدة أن الحكومة المصرية دعمت الفرقة القومية بمبلغ 15 ألف جنيه، لذلك حشدت الفرقة فى بداياتها الكثير من الروايات فى المرتبة الأولى فى عالم الأدب ثم عمدت أخيرًا إلى مسرحية أهل الكهف، وهى مسرحية لمؤلف مصري نابغ وهو توفيق الحكيم.

وأكدت أن القصة التى ذكرت فى الكتب السماوية والقرآن الحكيم، بذل فيها توفيق الحكيم الكثير ليجعلها فى الصف الأول من الروايات التى تضرب بسهم وافر من التفكير القوى العميق، حيث أنها تقدم أدبا عاليا وبعيد الأثر فى النفوس مؤكدة أن مسرحية أهل الكهف لا يصل إليها الفكر السطحى الذي لا يريد أن يتفهم الأشياء وحقائق الأمور.

لم تقدم الصحف والمجلات صورا حية للمسرحية، وأبطالها على خشبة المسرح، بل قدمت صورة وحيدة بالأبيض والأسود للمخرج الكبير زكى طليمات، مؤكدة إن إقدام الفرقة القومية على إخراج هذه الرواية فى أول عهدها بالحياة فإنما يدل على شجاعة فائقة وعلى يقين يبلغ حد الإيمان بالقوة والمقدرة حيث قدمت الفرقة المسرحية ،وكلها أمل أن تجد رعاية من الجمهور المثقف ،حيث أنها أجهدت نفسها وهى تبرز فكرة غامضة عسيرة لذا علينا أن نشكر الفرقة لجرأتها وشجاعتها .

عرضت الفرقة فى شهر ديسمبر من عام 1935م مسرحية أهل كهف التى تناولت قصة أهل الكهف، حيث ضم الفصل الأول دماء المؤمنين التى تخضبت بها مدينة طرسوس، حين قام الملك الوثنى دقيانوس بقتل المؤمنين حيث حاول الوزير ميلشينيا ورفيقه مرتوش الهرب من وجه الملك بعد أن علم بأنهما من المؤمنين .

يمليخيا أحد المؤمنين يعرض على صديقيه ميشيلينا ومرتوش الاختباء فى كهف الرقيم، حيث يعتصمون من كيد الملك وهول المذبحة، وتعمى عيون الملك الوثيني ورجاله عن الكهف ،ويلقى الله على المؤمنين سباتا دام 3 قرون،بعدها تتوالى حوادث القصة بعد أن يصحى المؤمنون من رقادهم ونومهم الطويل، حيث يفيق الوزير والراعى ورفقاؤه، وكذلك الكلب قطمير وتدب فيهم الحياة مرة ثانية، حيث يعتقد أهل الكهف أن مذبحة الأمس لابد أن تكون قد انتهت ويود ميشيلينا لقاء حبيبته وتدعى بريسكا أبنة دقيانوس الوثنى ،حيث أمنت بريسكا على يد حبيبها وعاهدته على الوفاء.

أما مرتوش فيهزه الشوق للقاء زوجته حنينا وولده ،أما ميلخيا الراعى فيسأل عن نعاجه وغنمه ،ويقرر أهل الكهف أن يخرج الراعى ليعود لهم بطعام ويعرف أخبار المدينة ،حيث تتوالى الأحداث مرة أخري حين يقدم الراعى النقود للناس ثمنا للطعام وينكرون نقوده التى سكت منذ ثلاثة قرون ،وينكرون نومهم هذه المدة الطويلة ،أما الفصل الثانى فيتناول بريسكا أبنة ملك طرسوس وحفيدة بريسكا القديسة التى آمنت بالله حيث تقص على معلمها حلما طويلا فيخبرها معلمها بنبأ القديسين فى الكهف الذين استيقظوا من نومهم.

ويذهب أهل الكهف إلى القصر، حيث يحاول ميشيلينا التقرب من القديسة حفيدة بريسكا التى يري فيها صورة حبيبته، وتنفر العذراء منه مؤكدة على عدم وجود صلة بينها وبين هذا الرجل الغريب العجوز، أما الفصل الثالث فيتحدث عن الراعى الذي خلا قلبه من الحب وانطفأت فيه جذوة الأمل فرأى الموت راحته الكبري، خاصة أنه فوجىء أن منزله تحول لسوق كبير، وبحث عن زوجته وولده فإذا هما قد ماتا منذ زمن بعيد.

أما الفصل الرابع فهو رجوع أهل الكهف لكهفهم مرة ثانية بعد أن فقدوا الأمل وانكشفت الحقيقة لهم وللناس، حيث ينام الثلاثة ورابعهم كلبهم باسط ذراعيه بالوصيد، مؤكدين أن مارأوه كان رؤيا وحلما، ولكن الحقيقة تعود للظهور ويموت الراعى، ويموت مرتوش بين ذراعى رفيقه ،أما القديسة العذراء حفيدة بريسكا ،حبيبة ميشلينا ،فقد أيقظ الحب فى قلبها الجذوة فتقسم أنها لتموتن بين ذراعى حبيبها ميلشينا وتنشد غرامه، وفى الكهف يلتقيان وهو فى آخر رمق من الحب والأمل لكنها تجده ميتا فتبقى إلى جواره إلى الأبد ،حيث يطوي الكهف الأربعة وخامسهم كلبهم باسط ذراعيه بالوصيد .

أما مصير المسرحية التى فشلت فى عرضها فقد جعلت المجلات الأدبية تؤكد أن الممثلين والمخرج نجحوا وأن عندهم شجاعة فائقة فى عرضها، فيما صرح الأديب الكبير توفيق الحكيم قائلا “إنها كتبت فكرياً ومخاطبة للذهن ولا يصلح أن تعرض عملياً.