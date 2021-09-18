أكرم حسني يهنئ ابنته بعيد ميلادها (صورة)

ابو ظبي - احمد الجزار - حرص الفنان أكرم حسني، على تهنئة ابنته روبا بعيد ميلادها.

ونشر أكرم صورة مع ابنته عبر حسابه على “إنستجرام”، وعلق: “عيد ميلاد سعيد روبا”.

ونالت الصورة تفاعل عدد كبير من متابعيه وأصدقائه بينهم مصطفى خاطر، وشيكو، ونيللي كريم واَخرون.

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وفي سياق اَخر، حرص أكرم حسني مؤخرًا على حضور حفل هيفاء وهبي في الساحل الشمالي وقام بمشاركتها الغناء في أغنية “لو كنت” التي تم طرحها مؤخرًا.

كما قام بغناء الأغنية نفسها في حفل خطوبة ريم سامي شقيقة المخرج محمد سامي.

كما يستعد أكرم خلال هذه الأيام لاستئناف تصوير فيلم “العميل صفر”، الذي يجمعه بنيللي كريم وإخراج محمد سامي.

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