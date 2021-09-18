“ما بطيق الأرض يلي بيمشوا عليها”.. أول تعليق من نادين نجيم على صورتها مع ماكيير إسرائيلي

ابو ظبي - احمد الجزار - علقت الفنانة اللبنانية نادين نسيب نجيم، على الانتقادات التي تعرضت لها بعد انتشار صورتها مع ماكيير إسرائيلي، والتي عرضتها لهجوم حاد من الجمهور، واتهمها البعض بالتطبيع، وذلك خلال حضورها حفل الموريكس دور أمس.

وبينت نادين نسيب، أنها لم تكن تعرف جنسيته، حيث إنه قدم نفسه لها على أساس أنه يوناني، وذلك حسب ما كتبته إحدى صديقاتها، لترد نادين.

وقالت نادين نسيب: هيدي الحقيقة ومش معقول أعرف إنه إسرائيلي واتصور معه أنا ما بطيق الأرض يلي بيمشوا عليها في بلدي وحبي لبلدي كبير وفعلًا خبثاء متل خبير التجميل يلي ما قال هويته.

ومن جانبها، أوضحت إحدى صديقات نادين، أن صورتها مع خبير التجميل الإسرائيلي، كانت خلال تصور نادين إعلان في دبي، وعرف نفسه أمامها على أنه يوناني، مؤكدة أنها ليست على علم بجنسيته الأصلية، كما أكدت على مواقفها المهمة مع القضية الفلسطينية.

وكانت نادين نسيب في مهمة عمل بدبي لتصوير أحد الإعلانات، وخلال التصوير كان يحضر أكثر من 50 شخصًا بالمكان، ودافعت وسائل إعلام لبنانية عن نادين موضحة أن خبير التجميل الذي ظهر معها في الصورة، مقيم باليونان ويزور دبي من حين لآخر لتنفيذ ورش عمل، وأنه كان يتحدث طيلة الوقت باللغتين اليونانية والإنجليزية ولم يتحدث بكلمة واحدة من اللغة العبرية حتى تستطيع أن تعلم أصوله الإسرائيلية.

كما أكدت الوسائل أن نادين نسيب نجيم ضد الاتهامات الموجهة إليها من قِبل مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي، مسلطة الضوء على أنها لم تكن على علم بجنسية هذا الماكيير، ونفت كل هذه الاتهامات عنها، وقالت إن هذا ليس دفاعًا عن نادين بل دفاعًا عن الحق.

اقرأ أيضا

نادين نسيب نجيم في ذكرى انفجار مرفأ بيروت: “مررت بتجربة قاسية وأعاني أضرار بأعصاب الوجه”

نادين نسيب نجيم تقترب من المشاركة في “كوزمو” مع خالد النبوي ومصطفى شعبان

رقص نادين نسيب نجيم وقصي خولي خلال الاحتفال بنجاح مسلسل عشرين عشرين (فيديو)