يتشاجر مع عروسته في ليلة الدخلة فتسقط جثة هامدة بين يديه بثوب الزفاف .. تفاصيل صادمة ؟

الرياض - محمد الاطلسي - واقعة صادمة ومروعة انتهت بها حياة عروس في يوم زفافها على يد عريسها. وفي تفاصيل الواقعة الصادمة، فقد لقيت فتاة بريطانية مصرعها على يد خطيبها ليلة خطبتهما بعدما نادته باسم خطيبها السابق بطريق الخطأ. II الأخبار الأكثر تصفحا الآن: وبحسب التحقيقات فإن العريس المتهم وجّه الضحية عدة ضربات عنيفة حتى حدث قطع الشريان الرئيسيي بالرقبة وماتت في الحال. وانتشرت صور للعروس على السوشيال ميديا وهي جثة هامدة بجانب بالونات مكتوب عليها ” هل تتزوجيني ؟ “. وأوضحت التحقيقات أن الضحية قتلت في شقة خطيبها ثم خرج وعندما عاد أبلغ الشرطة أنه وجد عروسه مقتولة. وتبين من التحقيقات عدم حدوث أي اقتحام بالشقة وأنه لم يكن هناك أحد معهما، وتم القبض عليه لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .

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