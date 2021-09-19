هنا الزاهد تكشف موعد خروج كريم فهمي من المستشفى

ابو ظبي - احمد الجزار - كشفت الفنان هنا الزاهد، موعد خروج شقيق زوجها الفنان كريم فهمي من المستشفى، بعد تعرضه لجلطتين في الرئة.

وقالت هنا الزاهد خلال تسلمها جائزة الإبداع عن مسلسلها “حلوة الدنيا سكر” من مهرجان الفضائيات العربية بدورته الـ 12: “كريم بقي كويس الحمد لله وهيخرج بكرة من المستشفى وهيكمل علاج من البيت”.

وتسلمت هنا الزاهد جائزة أحمد فهمي، بعد غيابه عن حفل اليوم، إثر إصابة كريم فهمي بجلطتين في الرئة، وما زال يخضع للعلاج في المستشفى حتى الآن.

يذكر أن آخر تطورات الحالة الصحية للفنان كريم فهمي، قد تصدرت مؤخرا محركات البحث وصفحات التواصل الاجتماعي، عقب تعرضه لأزمة صحية استدعت نقله إلى أحد المستشفيات، وسادت حالة من القلق بالوسط الفني، ظهرت على صفحات النجوم الذين تداولوا صورة للفنان كريم فهمي، وهو يرقد على سرير أحد المستشفيات، متمنين له الشفاء العاجل بعد تعرضه للإصابة بجلطتين في الرئة.

وكشف مصدر مقرب لـ”جوو 2 فن” أن كريم أصيب بجلطتين ولم يكشف عن سبب غصابته بهذه الجلطات حتى الاَن.

الجدير بالذكر آخر أعمال الفنان كريم فهمي فيلم “ديدو”، مع النجوم: حمدي الميرغني، بيومي فؤاد، محمد ثروت، أحمد فتحي، هدى المفتي، نور قدري، عمر شرقي، وعدد من ضيوف الشرف، ومن تأليف كريم فهمي، وإخراج عمرو صلاح.

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