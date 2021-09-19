“الرداد” يتسلم تكريم سمير غانم ودلال من مهرجان الفضائيات: “أتمنى أوصل لمكانتهم في قلوب الناس”

ابو ظبي - احمد الجزار - ألقى الفنان حسن الرداد كلمة أثناء تسلمه تكريم الفنان سمير غانم والفنانة دلال عبدالعزيز في الفضائيات العربية، نيابة عن الفنانتين إيمي ودنيا سمير غانم.

وقال حسن الرداد في كلمته: “في البداية عايز أبلغ حضراتكم اعتذار إيمي ودنيا هما مقدروش ييجوا، وبوصل شكرهم وامتنانهم لإدارة المهرجان على التكريم. طبعا أنا كنت أتمنى أكون حاضر النهاردة والأستاذ سمير النجم الكبير ومدام دلال يكونوا بيستلموا الجايزة، وأكون أنا قاعد وسط حضراتكم، بس الحمد لله على كل شيء.”

وأضاف: “عايز أقول إن أنا بالنسبالي حمايا العزيز الأستاذ سمير غانم، وحماتي وأمي مدام دلال عبد العزيز هما نموذج للفنان اللي أنا أتمنى إن أنا أوصل زيهم وآخد نفس المكانة بتاعتهم في قلوب الناس. وده نتيجة كل الحب اللي فعلا الواحد لمسه من الجمهور في الفترة اللي فاتت دي من سؤالهم، سواء على السوشيال ميديا أو اهتمامهم بينا.”