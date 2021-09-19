بعد أن تطلقت .. شاب غريب يقتحم منزل فنانة سعودية شهيرة وهي نائمة .. لن تصدق ما حصل لها | شاهد الفيديو 

الرياض - محمد الاطلسي -

كشفت فنانة سعودية شهيرة، قبل أسابيع عن تفاصيل اقتحام شاب غريب منزلها، مدعياً أنه زوجها، بعد شهر من انفصالها عن زوجها.

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وقالت الفنانة زارا البلوشي، إن العاملة لديها في المنزل، أيقظتها من النوم، في الساعة الثامنة صباحاً، لتخبرها بأن هناك رجلاً على الباب يريد التحدث معها، مضيفة أنه بمجرد أن رآها الرجل قال لها: “زينب أنا جوزك”، موضحةً أنها من هول الصدمة أغلقت الباب في وجهه، خاصة أنها لم تره من قبل.

وأفادت البلوشي أنها قدمت بلاغا إلى الشرطة بالحادثة، عن طريق الهاتف، وأنهم وصلوا إليها في أقل من 5 دقائق، وتمكنوا من القبض على المتهم قبل هروبه.

وأكدت زارا أنها تشعر بالخوف ومازال الرعب يتسلل إلى قلبها، مردفة إنها كانت على وشك الانهيار بسبب تهجم هذا الرجل على منزلها، وأنها ستقوم بتركيب كاميرات مراقبة لمنزلها من الداخل والخارج.

وجاءت هذه الحادثة بعدما كانت زارا البلوشي قد فاجأت جمهورها في مارس الماضي، بإعلانها انفصالها عن زوجها بعد شهر واحد من زواجهما.

وقالت الفنانة البلوشي في مقطع فيديو نشرته عبر حسابها الرسمي على سناب شات: لا أريد تكرار تجربة عدم الإعلان عن انفصالي، فبعد انفصالي الثاني، شعرت أن الجميع يبارك لي بالزواج في حين أنه انتهى كذلك.

وتابعت زارا البلوشي: لم أعد أكترث كثيراً للطلاق، خاصة أنه الثاني، وحصلت على مناعة من الطلاق مثل لقاح كورونا.

وشرحت سبب نشرها تفاصيل انفصالها الثاني، قائلة: جميعكم ستتساءلون لماذا نشرت الخبر، لأنني أشعر أنه يحدث معي نفس ما حدث حين انفصلت عن سمير ولم أعلن، وكلما رآني أحد سألني عنه وأرسل له التحيات عن طريقي.

وتابعت: في منشوره قبل أسابيع في حفل افتتاح الفيلم حدث نفس الأمر، قبل أن يباركو لي على الفيلم يباركو لي على الزواج فشعرت أن الأمر نفسه يتكرر.

وأكدت زارا البلوشي أنها لا تريد شيء سوى ألا يبارك لها أحد وألا يفتح سيرة الزواج، مضيفة: الحمد الله متعودين مرتين، أصبح لدي مناعة الآن.

هذا وقد كشفت زارا البلوشي أخيراً السبب الرئيسي لحدوث الطلاق من زواجها الأخير، من خلال ردها على إحدى المتابعات التي سألتها عن أسباب طلاقها.

وقالت البلوشي: أول اختلاف حدث بيننا، قال لي الزواج قسمة ونصيب، ولم أناقشه بعدها، وهاتفت عائلتي وقلت لهم لا أريده.

وتابعت كواليس ليلة الفراق: خرجت من المنزل وأرسلت له رسالة قلت فيها الله يستر عليك، ومهرك سيرجع لك، ثم أعلنت انفصالي.

وشرحت البلوشي شعورها بالصدمة من طليقها: شخص أعرفه منذ سنتين، ولم يرفض لي طلباً أبداً، وكان يتمنى أن أفكر بالارتباط به، ويعلم كافة الصعوبات التي واجهتها مع طليقي الأول وكم كنت أعاني حتى أنساه.

وأردفت: شعرت بالصدمة، في أول خلاف بيننا حين قال لي الزواج قسمة ونصيب! شعرت أنني غبية ولكني الآن أجمل وأقوى بعد الطلاق.

وختمت البلوشي: كثير يقولون لي العدة، وعدة الطلاق، إذا لم يدخل الزوج على زوجته وقام بتطليقها، فلا عدة لها.

وكانت البلوشي قد أثارت الجدل في وقت سابق بعد نشرها لفيديو كشفت من خلاله حصولها على سيارة مرسيدس من النوع الحديث مقابل طلاقها.

وقالت ساخرة في الفيديو الذي نشرته عبر حسابها الشخصي على تطبيق سناب شات: والله سوّاها وطلقني بمرسيدس، مهايطي.

كما نشرت الفنانة فيديو آخر تظهر لحظة توقيعها على وصل تسلم السيارة ويظهر فيه اسمها الحقيقي وهو زينب البلوشي. بالإضافة إلى صورة أخرى وهي تحمل مفتاح السيارة وعلقت عليها: سواها القحطاني، ومقطعاً آخر يظهر سيارة النقل وهي تضع سيارتها الجديدة أمام منزلها.

وسبق أن تزوجت الفنانة البلوشي عام 2014، من المخرج السعودي سمير عارف الذي تعرفت عليه خلال تصوير مسلسل (أنا آسف) لكنهما انفصلا بعد خمسة أعوام.

الجدير بالذكر أن البلوشي، شاركت في عشرات الأعمال الدرامية والمسرحية السعودية وحققت نجاحا كبيرا وشهرة واسعة على مستوى دول الخليج العربية.