بفستان مفتوح الصدر وإطلالة غير متوقعة .. نرمين الفقي تبرز مفاتنها في صورة جريئة | شاهد الصور

الرياض - محمد الاطلسي - كما اعتادت على ذلك تحرص النجمة والفنانة المصرية نرمين الفقي دائمًا على مشاركة جميع اللحظات التي تعيشها مع جمهورها ومتابعيها ومحبيها عبر السوشيال ميديا ومواقع التواصل الاجتماعي، ودائمًا تشارك معهم أسعد اللحظات وأخر الإطلالات والصور الخاصة بها.
نرمين الفقي تبرز مفاتنها في صورة جريئة
وشاركت الفنانة والنجمة نرمين الفقي جمهورها ومتابعيها أمس الأول الجمعة الموافق السابع عشر من شهر سبتمبر الجاري، بمجموعة صور جديدة لها، وذلك عبر حسابها الرسمي والخاص على موقع التواصل الاجتماعي وتبادل الصور والفديوهات القصيرة “انستجرام”.
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وظهرت النجمة والفنانة نرمين الفقي في الصورة بإطلالة هادئة حيث كانت ترتدي فستان ذات ذيل طويل وأكمام مكشوفة وقصير من الأمام، واتسم التصميم باللون الأصفر المزين ببعض التطريزات ذات اللون الأبيض.
وكانت ترتدي حذاء باللون الفضي مما منحها إطلالة متكاملة، ولم تبالغ في ارتداء الإكسسوارات والمجوهرات، ولكنها اعتمدت على بعض القطع البسيطة التي زادت من جاذبيتها.
وعلقت على الصور الفنانة نرمين الفقي قائلة: يا مساء الخير على القلوب الطيبة.
وخطفت الفنانة نرمين الفقي أنظار متابيعها على السوشيال ميديا بهذه الإطلالة المتميزة.
الجدير بالذكر أن الفنانة نرمين الفقي قد شاركت في الموسم الرمضاني السابق في مسلسل “ضل راجل” من بطولة النجم والفنان ياسر جلال.
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