حنان مطاوع تحصل على جائزة أفضل ممثلة فى مهرجان الفضائيات

نشرت الفنانة حنان مطاوع عدة صور لها عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور الفيديوهات «إنستجرام».

يذكر أن قالت الفنانة حنان مطاوع: "حصلت على أفضل ممثلة فى مهرجان الأمل بالسويد عن دورها فى فيلم قابل للكسر، والفيلم ينتمي للسينما المستقلة ويعود للجهود الذاتية وبدون مونتاج، ومتبرعة بأجري فى العمل".

وأضافت، خلال مداخلة مع الإعلامية شافكى المنيرى عبر برنامجها التاسعة المذاع على القناة الأولى المصرية: "شاركنا بمجهودنا، والفيلم يحكى عن شابة مصرية تهاجر لكندا ويهاجر لها أهلها وهى مصرية قبطية، والصراع بسبب حبها لبلدها وعندها حب الوطن يجرى فى العروق وصعبة أنها تتركها".

وتابع: "الفيلم كان جواه مشاعر كبيرة جدا، وبحب الناس المؤمنة وحابة كفاحها اللى من قام بالتمثيل معى بالفيلم، ولديهم رسالة مصدقينها، وكنت هروح 13 ساعة وغيروا المواعيد ومروحتش استلم الجائزة واختارونى من 30 فنانة من إفريقيا".

وكانت النجمة حنان مطاوع حصدت جائزة أفضل ممثلة عن فيلم "قابل الكسر" من مهرجان الأمل السينمائى الدولى الذى أقيم بدولة السويد، والذي عرض العام الماضى، وشارك حنان مطاوع في بطولته كل من رانيا شاهين وفاطمة عادل وخالد خطاب.

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