تعرف على اخر تطورات الحالة الصحية لـ الإعلامية أسماء مصطفى

كشف أحد الأصدقاء المقربين للإعلامية أسماء مصطفى عن تطورات حالتها الصحية بعد خضوعها لعملية جراحية جراء إصابتها بمرض السرطان.

وكتب عبر حسابه بموقع فيسبوك : «من وقت تعب أسماء مصطفى وكل شهر بسيناريو وكل عملية بتتقدم خطوات وبتفوق من البنج تلاقي حواجز جديدة».

وأضاف: «آخر عملية أول امبارح، ربنا لطف بيها والدكتور اكتشف حاجة صعبة جدا مكنتش باينة في المسح الذري حرفيا حياتها كانت في خطر، الحمد لله عدت على خير، لكن للأسف لسة جزء من الورم الخبيث جدا موجود».

وتابع: «أسماء بتطلب منكم أن تدعو لها، لأن لطف ربنا ودعوات الصالحين هي سلاحها الوحيد للمقاومة، ادعوا لأسماء مصطفى في محنتها هي فعلا تستاهل كل خير».

وكانت قد كشفت الإعلامية أسماء مصطفى المذيعة بقناة سي بي سي إكسترا، قصة إصابتها قائلة: “الإجابة ببساطة إنى مقتنعة ومدركة إن مريض السرطان بيقدر يفيد غيره بتجربته وبيكون فعلا فيها أمور كتيرة واحيانا معقدة جدا بس انا ما زالت فى هذه المحنة وحتى الآن واللحظة معنديش جديد غير انى منتظرة انى مع الفحص الجاى باذن الله ألاقى استجابة للعلاج واكيد باذن الله لما ربنا يكتبلى الشفاء من عنده هطلع واقول واتكلم معاكم كتير نفسى أكون مفيدة فعلا للناس بس حاليا مينفعش".

وتابعت الإعلامية "أسماء" عبر منشورها "الحاجة الثانية زى ما وضحت قبل كده ده مرض ملوش كتالوج فى ناس نفس حالتى وكانت ظروفهم أفضل منى وفى العكس طبعا الشئ الأهم اللى هنصح بيه وبكرره مفيش حالة زى الثانية حتى لو كانت نفس الإصابة لأن جسمنا مش واحد ولا هنعانى نفس الأعراض أنواع السرطان واحدة ولا العلاجات واحدة ولا الأجسام واحدة".

وتابعت أسماء مصطفى عبر منشورها"علشان كده بلاش تبادل خبرات الأدوية لأن دى يحددها الطبيب المختص فقط حسب كل شخص وفى حالات معقدة زى حالاتى بتاخد أكثر من نوع علاج كيمو مع بعض وكل شوية تعديل رجاء نخلى بالنا نتوكل على الله وناخد بالأسباب وربنا كريم وان شاء الله اقابلكم على خير".