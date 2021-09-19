الرياض - محمد الاطلسي - بعد ايام من نشرها صور على الشاطئ تحرص دائمًا وأبدًا الراقصة البرازيلية لورديانا، على مشاركة جمورها ومتابعيها عبر السوشيال ميديا ومواقع التواصل الاجتماعي، بأخر الصور والإطلالات التي تضخع لها، وأخر الرقصات الخاصة بها سواء في الأفراح أو حفلاتها الخاصة.
وأثارت الراقصة البرازيلية لورديانا ضجة واسعة بظهورها بأحدث صورة لها خضعت لها ونشرتها في صفحتها الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي.
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وقامت الراقصة البرازيلية لورديانا، بنشر صور جديدة لها، عبر حسابها الرسمي والخاص على موقع التواصل الاجتماعي وتبادل الصور والفيديوهات القصيرة انستجرام، حيث ظهرت لورديانا في الفيديو وهي ترتدي مايوه بكيني يتميز باللون الأبيض، وتغطس في أعماق البحر مما أثار إعجاب متابعيها، حيث لاقت إطلالتها إعجاب عدد كبير من المتابعين.
وعلقت الراقصة البرازيلية لورديانا على الصورة قائلة: “الحياة تبدو افضل تحت الماء”.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الراقصة البرازيلية لورديانا بمايوه بكيني شفاف يظهر عورتها من أعماق البحر.. شاهد الصور على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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