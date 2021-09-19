الراقصة البرازيلية لورديانا بمايوه بكيني شفاف يظهر عورتها من أعماق البحر.. شاهد الصور

الرياض - محمد الاطلسي - بعد ايام من نشرها صور على الشاطئ تحرص دائمًا وأبدًا الراقصة البرازيلية لورديانا، على مشاركة جمورها ومتابعيها عبر السوشيال ميديا ومواقع التواصل الاجتماعي، بأخر الصور والإطلالات التي تضخع لها، وأخر الرقصات الخاصة بها سواء في الأفراح أو حفلاتها الخاصة.

وأثارت الراقصة البرازيلية لورديانا ضجة واسعة بظهورها بأحدث صورة لها خضعت لها ونشرتها في صفحتها الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي.

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وقامت الراقصة البرازيلية لورديانا، بنشر صور جديدة لها، عبر حسابها الرسمي والخاص على موقع التواصل الاجتماعي وتبادل الصور والفيديوهات القصيرة انستجرام، حيث ظهرت لورديانا في الفيديو وهي ترتدي مايوه بكيني يتميز باللون الأبيض، وتغطس في أعماق البحر مما أثار إعجاب متابعيها، حيث لاقت إطلالتها إعجاب عدد كبير من المتابعين.

وعلقت الراقصة البرازيلية لورديانا على الصورة قائلة: “الحياة تبدو افضل تحت الماء”.