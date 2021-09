”Shang-Chi” يتصدر إيرادات شباك التذاكر للأسبوع الثالث

تصدر فيلم المغامرة والأكشن "Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings" إيرادات شباك التذاكر الأمريكي للأسبوع الثالث على التوالي منذ طرحه في صالات السينما حول العالم.

وبلغت حصيلة الفيلم الإجمالية نحو 273 مليون دولار، حصد منها 161 مليونا في السينمات الأمريكية و112 مليونا في السوق الأجنبية، فيما تراوحت تكلفته الإنتاجية بين 150 - 200 مليون دولار تقريبا. وفق موقع "بوكس أوفيس موجو".

وجاء فيلم الأكشن والكوميديا “Free Guy” للنجم رايان رينلدوز، في المركز الثاني هذا الأسبوع، بإجمالي إيرادات بلغت 279 مليون دولار، جمع منها 104 ملايين بشباك التذاكر الأمريكي و174 مليونا بالسوق الأجنبية. فيما حل فيلم الرعب “Candyman” في المركز الثالث بإجمالي إيرادات بلغت 64 مليون دولار عالميًا.

تدور أحداث “Shang-Chi” في إطار من المغامرات والحركة، حيث يتناول العمل قصة شانجشي ومجموعة من مغامرات واحد من أمهر لاعبي الكونغ فو في العالم، حينما يقع في مواجهة مع ماضيه خلال سقوطه في عالم منظمة الخواتم العشرة. الفيلم من ﺇﺧﺮاﺝ ديستين دانيال كريتون، ويشارك في بطولته: سيمو لو، أوكوافينا، ميشيل يوه، توني تشيو، واي لونج، فلوريان مونتينو، روني تشينج.