كندة علوش تستأنف تصوير “بيت المعادي”

استأنفت الفنانة السورية كندة علوش تصوير دورها في المسلسل الجديد “بيت المعادي”، والذي حمل في السابق العنوان المؤقت “الستات بتعرف تقتل” والمقرر عرضه قريباً على إحدى المنصات ضمن سلسلة أعمالها الأصلية.

وتدور أحداث المسلسل خلال ثلاثة عصور مختلفة وهي الستينيات والثمانينيات وعصرنا الحالي، في إطار من التشويق والإثارة المغلف بالكوميديا السوداء، حول أزواج يُقتلون على أيدي النساء. وهو النسخة العربية للمسلسل الأمريكي Why Women Kill والذي لاقى نجاحاً عند عرضه موسمين منه خلال 2019 و2021.

مسلسل بيت المعادي من إخراج محمد سلامة وسيناريو وحوار محمود عزت، وبطولة كندة علوش، إنجي المقدم، تارا عماد، صبري فواز، إنجي كيوان، ومريهان حسين، وأحمد وفيق، بالإضافة إلى مشاركة عدد من الفنانين كضيوف شرف. والمسلسل من إنتاج شركة S Productions.

أحدث أعمال كندة علوش مسلسل ضي القمر الذي حقق نسبة مشاهدة عالية وقت عرضه في سبتمبر 2020 على قناة DMC ومنصة Watch It، لتناوله لأول مرة وبشكل مفصل التلقيح الصناعي ولجوء البعض إليه كحل لأزمة الإنجاب. وهو من تأليف يسري الفخراني وعبير سليمان وإخراج أحمد حسن، وهي واحدة من 6 حكايات يتضمنها مسلسل إلا أنا.

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