الرياض - محمد الاطلسي - كشف الفنان المصري، عادل إمام، في فيديو نشر له خلال أحد احتفالاته بعيد ميلاده، تفاصيل الهدية الغريبة التي وصلته من الرئيس المصري، الراحل أنور السادات، وتسببت في رعب أصدقائه.
وقال عادل إمام إنه في فترة السبعينيات، أثناء تقديمه لمسرحية "قصة الحي الغربي" التي كانت تتضمن انتقادات عديدة للأوضاع في البلاد وقتها في إطار كوميدي، أخبرته زوجته بالتلفون بأن هناك اتصالا هاتفيا ورد له من رئاسة الجمهورية لأمر مهم، وقرب زيارة ممثل عن المؤسسة الرئاسية لبيته.
II الأخبار الأكثر تصفحا الآن:
ووقتها خشي عادل إمام من غضب السادات من مسرحيته وفرض قيود عليها، ليتجه سريعا إلى منزله، وينتظرهم بالشرفة على أحر من الجمر، ليتفاجأ بسيارة فخمة تقف أمام باب العقار، ويخرج منها 4 أشخاص يرتدون ملابس بيضاء، فظن أنهم من مستشفى الأمراض العقلية وأتوا إليه لينقلوه إليها، ولكن فإذا بهم يمنحوه صندوقا ضخما، كهدية له من الرئيس السادات، ليكتشف أن الهدية في الصندوق عبارة عن كلب.
وأكد إمام أن الرئيس الراحل محمد أنور السادات كان محبا بشدة للكلاب وظهر بصحبته أحدهم بأكثر من صورة، وفور معرفته أن عادل إمام يحب الكلاب أيضا، قرر إهداءه واحدا، من فصيلة "بلاك جاك".
وكشف الزعيم أنه يحب بالفعل الكلاب، لكنه لا يحب تربيتها أو بقاءها معه في المنزل، لكنه وأسرته حرصوا على تقديم "عناية خاصة" لذلك الكلب، باعتباره هدية من الرئاسة، حيث عهد لأحد الأشخاص برعايته وتدريبه على أكمل وجه، مازحا: "كنا بنحترمه أوي".
وقال عادل إمام، مضحكا، إن أصدقاءه الفنانين عندما كانوا يزورنه في البيت، كانوا يخشون الحديث أمام الكلب، خوفا من أن يكون منصتا لحديثهم ويسجل لهم، ولكن في النهاية تمت سرقة الكلب.
يذكر أن الفنان المصري، عادل إمام، من مواليد 17 مايو/أيار 1940، واحتفل بعيد ميلاده الـ81، يوم الاثنين الماضي، ويُعد عادل إمام من أهم الممثلين العرب المعاصرين في مجال الكوميديا، والأكثر شعبيه في تاريخ السينما المصرية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الفنان عادل إمام يكشف عن هدية مخيفة تلقها الرئيس المصري وتسببت في رعب الجميع .. ماذا تتوقع أن تكون ؟ على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع أخبار العرب وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.