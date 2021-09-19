حمو بيكا عن حسن شاكوش: “عايز يبقى محمد رمضان وبيقلده” (فيديو)

ابو ظبي - احمد الجزار - كشف مغني المهرجانات حمو بيكا عن سبب خلافه مع زميله حسن شاكوش.

وقال حمو بيكا خلال حلوله ضيفا على برنامج “الترابيزة” من تقديم أميرة بدر عبر قناة “الشمس” إن حسن شاكوش لا يعطيه حقه عندما يتحدث عن أي مهرجان تشاركا فيه، قد يكون من إنتاجه لكن شاكوش لا يذكر اسمه حتى، كما أنه لا يتصل به أو يسأل عنه.

وأضاف حمو بيكا قائلا: “اللي زي حسن ميتعاتبش مش إنسان يتعاتب هو مبيسألش، لما نعمل أنا وهو 5 أغاني ولحد دلوقتي متعلقين مش عارفين ينزلوا ميتعاتبش”.

وأوضح حمو بيكا أنه وحسن شاكوش تعاونا في 5 أغنيات، لكن شاكوش يرفض طرحهم ولا يعرف سبب ذلك، وسأله أكثر من مرة وأخبره أنه لن يطرحهم، وهذه الأغنيات شراكة بينهما ولا بد من موافقتهما كي يتم طرحها.

وأكمل، حسن شاكوش يرى نفسه رقم واحد، لكن المهرجانات لا يوجد بها هذا الأمر، والنجاح الحقيقي أن يحبك الجمهور قائلا: “هو بيحب يخش في شخصية مش بتاعته، وهو عاوز يبقى محمد رمضان وبيقلده”.

على جانب آخر، كان حمو بيكا تعرض لانتقادات الفترة الماضية بعد تصوير زيارته لطفلة مصابة السرطان.

ورد حمو بيكا على الانتقادات وقام بنشر الفيديو عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي Facebook، وعلق عليه قائلا: “بمناسبة البوست المنتشر بخصوص أني زرت الطفلة الجميلة في بيتها عشان هي بتحبني، أولا أنا زرت الطفلة الجميلة دي بناء على طلبها”. تابع حمو بيكا: “ثانيا أنا مطلبتش أن حد يصورني أو أنا بتاجر بالمرض، والتفكير الردئ جدا اللي بقي في الناس ده، ثالثًا أهلها صوروني عشان فرحتهم بوجودي مش لغرض الشو والمتاجرة بالمرض والكلام الهايف ده”.