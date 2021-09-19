الرياض - محمد الاطلسي - على امتداد الأيام القليلة الماضية تداول مغردون على موقع "تويتر"، مقاطع فيديو وصور توثق لحظة هروب عشرات الشبان والفتيات في أحد الشوارع بالرياض في السعودية.
وبحسب المعلومات الأولية المنتشرة على موقع "تويتر"؛ فإن هروب الشبان والفتيات جاء بعد مداهمة الجهات الأمنية لموقع حفل مختلط في الرياض أمس الأحد.
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جاء ذلك بعد انتشار فيديوهات على "سناب شات" ترصد الحفل المختلط في فيلا بالرياض، وسط رقص من الفتيات والشبان على أنغام الموسيقى.
وأظهرت اللقطات المنتشرة على موقع "تويتر" أن الشباب والفتيات كانوا يهربون في الشارع بملابس خادشة للحياء.
جدير بالذكر أنه يتوقع أن تصدر شرطة منطقة الرياض خلال الساعات القليلة المقبلة بيانًا بشأن ملابسات الواقعة وتفاصيلها.
الجهات الامنية في السعودية تداهم موقع بارتي مختلط والمتواجدين في البارتي يهربون .. pic.twitter.com/g7r1VkB2F3— مشاهير`و`خرابيط! (@_jiif)
الجهات الامنية في السعودية تداهم موقع بارتي مختلط والمتواجدين في البارتي يهربون .. pic.twitter.com/g7r1VkB2F3— مشاهير`و`خرابيط! (@_jiif) September 12, 2021
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر ليلة حمراء في الرياض تهز السعودية .. حفل مختلط ورقصات وملابس جريئة وممارسات خارجة عن المألوف - شاهد الفيديو على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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