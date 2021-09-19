ليلة حمراء في الرياض تهز السعودية .. حفل مختلط ورقصات وملابس جريئة وممارسات خارجة عن المألوف - شاهد الفيديو

الرياض - محمد الاطلسي - على امتداد الأيام القليلة الماضية تداول مغردون على موقع "تويتر"، مقاطع فيديو وصور توثق لحظة هروب عشرات الشبان والفتيات في أحد الشوارع بالرياض في السعودية.

وبحسب المعلومات الأولية المنتشرة على موقع "تويتر"؛ فإن هروب الشبان والفتيات جاء بعد مداهمة الجهات الأمنية لموقع حفل مختلط في الرياض أمس الأحد.

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جاء ذلك بعد انتشار فيديوهات على "سناب شات" ترصد الحفل المختلط في فيلا بالرياض، وسط رقص من الفتيات والشبان على أنغام الموسيقى.

وأظهرت اللقطات المنتشرة على موقع "تويتر" أن الشباب والفتيات كانوا يهربون في الشارع بملابس خادشة للحياء.

جدير بالذكر أنه يتوقع أن تصدر شرطة منطقة الرياض خلال الساعات القليلة المقبلة بيانًا بشأن ملابسات الواقعة وتفاصيلها.