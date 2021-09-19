تعرض بموسم الرياض ويشاركه لبلبة واَيتن عامر.. تفاصيل مسرحية محمد هنيدي الجديدة (خاص)

ابو ظبي - احمد الجزار - بدأ الفنان محمد هنيدي بروفات مسرحيته الجديدة، الذي اختير لها اسم “سلام مربع” كأسم مبدئي.

المسرحية الجديد ستعرض لأول مرة في افتتاح موسم الرياض منتصف شهر أكتوبر، ومن المقرر أن يتجول بها هنيدي على عدد من المسارح السعودية.

والمسرحية شارك هنيدي في تألفها إلى جانب المخرج خالد جلال والذي سيتولي إخراج العرض.

ويقدم “هنيدي” خلال العرض دور مطرب شعبي، ويشاركه البطولة لبلبة واَيتن عامر ومحمد ثروت ومحمد محمود إلى جانب مجموعة من الشباب الجدد بفرقة خالد جلال.

ومن المقرر أن تعرض المسرحية في مصر خلال الموسم الشتوي.

وفي سياق اَخر، يعرض لمحمد هنيدي حاليًا فيلم “الإنس والنمس” والذي حقق إيرادات مرتفعة خلال أسابيع عرضه الأولى، حيث تجاوزت إيراداته حاجز الخمسين مليون جنيه.

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