نضال الشافعي يطلب الدعاء من متابعيه قبل خضوعه لعملية جديدة غدًا

ابو ظبي - احمد الجزار - طالب الفنان نضال الشافعي، جمهوره بالدعاء له قبل خضوعه لعملية جراحية جديدة.

وكتب نضال الشافعي عبر صفحته على “فيسبوك”، موجها الشكر لجمهوره على كل الدعوات والأمنيات الطيبة التي تمنوها له خلال الفترة الماضية، وطالبهم بالدعاء له كاشفا أنه سيخضع لعملية جراحية جديدة غدا.

وكتب: “من فضل الله عليّ أن رزقني بأحباء مثلكم دعوا لي في العملية السابقة وفي انتظار دعواتكم حيث سأُجري العملية الثانية غدا إن شاء الله، اللهم أشفني وأشف كل مريض شفاء لا يغادر سقما شفاء عاجل غير آجل”.

وكان نضال الشافعي تعرض لوعكة صحية وأجرى جراحة عاجلة في القولون، بعد انفجار إحدى الزوائد الموجودة بالقولون بسبب الضغط النفسي والعصبي الذي تعرض له مؤخرًا.

وكانت زوجة نضال الشافعي قد أكدت أن ماحدث له كان بسبب الضغط النفسي الذي أدى لانفجار في أحد الزوائد الموجودة في القولون مما أحدث ثقب به ولذلك تم استئصال جزء من القولون.

كما أوضحت سبب الضغط النفسي والعصبي الذي تعرض له ونفت حدوث أي مشادة كلامية أثناء تصوير فيلم “ميني بار” لأن الشجار ليس من طبيعة الشافعي.

وأضافت أنه عانى من عدم المصداقية في تعاقدات فيلم “ميني بار” فلم يحصل على حقوقه المادية، كذلك اكتشف أن حجم الدور أكبر من المتفق عليه بالإضافة لكثرة عدد أيام وساعات التصوير، وتابعت قائلة ولأن نضال ليس من عاداته افتعال مشاكل أو شجار مما عرضه لضغط نفسي أدى إلي تعرضه لوعكة صحية.