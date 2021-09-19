نقابة الممثلين توجه الشكر للرئيس السيسي بعد توجيه الرعاية للفنانين ضد الشيخوخة والعجز

ابو ظبي - احمد الجزار - علقت نقابة المهن التمثيلية، على قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتوجيه الرعاية الصحية للفنانين وأيضًا تفعيل برامج الحماية التأمينية والاجتماعية لهم، ضد المخاطر المتنوعة مثل الشيخوخة والعجز.

وقالت نقابة المهن التمثيلية في بيانها: شكر وتقدير يتقدم نقيب المهن التمثيلية ومجلس الإدارة وجموع فناني مصر بخالص الشكر والتقدير لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية على رعايته الدائمة وحرصه الشعب المصري بخاصة الفنانين الذين قد شملهم بالتوجيه نحو تفعيل برامج الحماية التأمينية والاجتماعية، لهم ضد المخاطر المتنوعة مثل الشيخوخة والعجز وغيرها».

وتابع البيان: «وبخاصة العاملين في القطاع الفني الذين لا يتمتعون بوظائف منتظمة ولا يمتلكون مصادر بديلة للدخل، لتوفير سبل المعيشة الكريمة لهم ولأسرهم وذلك حرصًا من سيادته على حماية وتعزيز دور القوة الناعمة لمصر فنيًا وإبداعيًا وثقافيًا».

يذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية قد اجتمع اليوم بالدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، والدكتور محمد معيط وزير المالية، وهشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، ونيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، واللواء محمد أمين، مستشار رئيس الجمهورية للشئون المالية، وجمال عوض رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.

كما وجه بتدقيق قاعدة البيانات الخاصة بحصر وتسجيل الفنانين بمختلف فئاتهم بالتنسيق والتعاون مع النقابات الفنية المختلفة، وذلك لشمولهم ببرامج الحماية التأمينية والرعاية الاجتماعية ضد المخاطر المتنوعة مثل الشيخوخة والعجز وغيرها.

وخاصة التي قد تعيقهم عن أداء عملهم، خاصةً ما يتعلق بالعاملين بالقطاع الفني الذين لا يتمتعون بوظائف منتظمة ولا يمتلكون مصادر بديلة للدخل.