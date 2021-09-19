رولا سعد في صور مباشرة تظهر شبه عارية وجمهورها في صدمة - شاهد 

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الرياض - محمد الاطلسي - نشرت الفنانة اللبنانية رولا سعد صورا جديدة لها في حسابها الخاص على موقع التواصل الإجتماعي، أثارت الجدل يبن المتابعين.
وظهرت رولا بالصورة مرتدية “توب” باللون الأخضر مكشوف إعتبره أحد المتابعين غير لائق، بينما علق متابع آخر: “جميل جداً أحبك”.
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وكتبت رولا تعليقاً على المنشور قالت فيه: “هُنآكَ أمُوراً صَغِيرةّ قَد تَرسَم عَلىّ مَلآمِحَنآ أبتِسَامَة ، خَذوا الأمُور بِبَسَآطةْ فَالحَيآةّ جَمِيلَة”.
وكانت إحتفلت رولا سعد بزواجها من المهندس يحيى الخضر، بحضور عدد من الأهل والأصدقاء.
وإنتشرت عبر مواقع التواصل الإجتماعي صور وفيديوهات من الإكليل وسهرة العرس، التي كانت الأجواء فيها مميزة.
هذا وتفاجأ محبو رولا بخبر الزفاف، مع العلم أنها كانت أعلنت أنها ستدخل القفص الذهبي قريباً، خصوصاً بعد أن إحتفلت بخطوبتها قبل فترة قصيرة.
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