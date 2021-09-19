محمد رمضان يتعاون مع الرابر الجزائري عبدالرؤوف دراجي “سولكينج” في دويتو جديد

ابو ظبي - احمد الجزار - كشف الفنان محمد رمضان، عن تعاونه مع مطرب الراب الجزائري عبدالرؤوف دراجي الملقب بـ”سولكينج” في أغنية جديدة ضمن سلسلة الدويتوهات التي أطلقها مؤخرًا.

وعبر حسابه على “إنستجرام”، نشر محمد رمضان صورة تجمعه بمغني بالرابر الجزائري الشهير من كواليس التحضيرات الخاصة بالأغنية وعلق عليها قائلًا “قريبًا MR 1 & SOOLKING”.

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يشار إلى أن أغنية على الله، آخر أغاني محمد رمضان، والتي صورها على طريقة الفيديو الكليب، وحققت نجاحًا كبيرًا، وعدد كبير من المشاهدات عبر موقع يوتيوب، وظهر في الفيديو عاريًا أكثر من 40 مرة، وصوره في صحراء مرسى مطروح، بمصاحبة بعض الشباب من قبائل مطروح، وظهروا بملابس بدوية.

يذكر أن مسلسل موسى، هو آخر أعمال محمد رمضان الدرامية، الذي شارك فيه بالموسم الرمضاني الماضي لعام 2021، بالتعاون مع عدد كبير من الفنانين منهم، سمية الخشاب، وهبة مجدي، وتارا عماد، وعارفة عبد الرسول، وحمدي الوزير، والعمل من تأليف ناصر عبد الرحمن، وإخراج محمد سلامة، وإنتاج شركة سينرجي.