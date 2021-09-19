وزيرتا الثقافة والتجارة والصناعة تسلمان شهادات تخرج الدفعة الأولى من صنايعية مصر 



سلمت الفنانة الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، في حضور الدكتورة نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة شهادات تخرج الدفعة الأولى من مبادرة صنايعية مصر ، والتي أطلقتها القيادة السياسية بهدف الحفاظ على جزء من ملامح ومفردات الهوية المصرية والتى ينظمها قطاع صندوق التنمية الثقافية برئاسة الدكتور فتحي عبد الوهاب وذلك في الحفل الذي أقيم بمركز الحرف التقليدية بالفسطاط بحضور ممثلى جهاز تنمية المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وعمداء واساتذة كليات الفنون ومدربي المبادرة.

قالت عبد الدايم اليوم نحتفي بتخريج أولى دفعات مبادرة صنايعية مصر والتي تعتبر من أهم المبادرات التى تنظمها وزارة الثقافة وتحظى باهتمام ورعاية كل أجهزة الدولة وعلى رأسها الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية وذلك لأن هذه المبادرة تحمل على عاتقها إحياء الفنون والحرف التراثية التى تعبر عن الشخصية والهوية المصرية الأصيلة واضافت أنها تتيح الفرصة للشباب لإقامة مشروعات صغيرة فى مجال الحرف وفتح أسواق جديدة للمنتجات التراثية فى الداخل والخارج بما يساهم فى تنمية الاقتصاد القومى للبلاد ، واكدت إن تخريج الدفعة الأولى من الشباب المتدربين فى هذه المبادرة يملؤنا الفخر والأمل فى اعادة إحياء هذه الفنون والحرف على يد جيل واعد ومتميز ، وتابعت ان الخطوة الأولى فى أى مبادرة تحمل أهمية خاصة والاستمرار فيها يؤكد على النجاح وتحقيق الأهداف منها ولذلك يتم حاليا استقبال الدفعة الثالثة فى المبادرة والتى شهدت إقبالاً كبيراً من الشباب فور الإعلان عنها بما يؤكد ادراك أهميتها ومن ناحية أخرى سيتم الاحتفال بتخريج الدفعة الثانية خلال الأشهر القادمة ، واعلنت تخصيص عائدات بيع منتجات المتدربين المشاركين فى معرض تراثنا الثالت لهم كدعم من وزارة الثقافة في بداية مشوارهم العملي وتوجهت بشكر خاص لوزيرة التجارة والصناعة ولجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر على تعاونهم ودعمهم للمبادرة ولصندوق التنمية الثقافية الذى يحمل على عاتقه تنفيذ هذه المبادرة الهامة ببرنامج واع ومتميز، كما قدمت التحية لكل المدربين والأساتذة والمتخصصين الذين لم يبخلوا بعلمهم وجهدهم وفنهم على الشباب.

واشادت جامع بمستوى اعمال خريجى المبادرة واكدت اهمية الدور الذي تقوم به وزارة الثقافة للحفاظ على الحرف اليدوية والتراثية والعمل على تنميتها من خلال تبنى المبادرة واستهداف اجيال جديدة من الحرفين المهرة واضافت ان وزارة التجارة والصناعة تقدم كل الدعم للموهوبين والمبدعين من خريجى المبادرة من خلال اتاحة الفرصة لهم للمشاركة في الدورة الثالثة من معرض تراثنا المقام اكتوبر المقبل تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي يولي اهتماما خاصا للحرف اليدوية.

وقال الدكتور فتحي عبد الوهاب رئيس صندوق التنمية الثقافية أن مبادرة "صنايعية مصر" تمثل إحدى الخطوات الجادة التي نسعى بموجبها لإعادة إحياء التراث المادى فى مجالات الحرف اليدوية المختلفة والتي تتميز به الحياة المصرية منذ القدم، كما تمثل منهجية واعدة للتوسع في إقامة مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر تعمل على فتح آفاق عمل جديدة تؤدي إلى تحسين دخل الفرد ورفع مستوى الدخل القومى وتسهم في خلق أسواق جديدة جاذبة للسياحة.

بدأت مراسم الاحتفال بافتتاح معرض مشروعات تخرج الشباب فى مجالات الخزف – النحاس – التطعيم بالصدف– الخيامية - قشرة الخشب وفنون الحلى، والذين تم تدريبهم وفق أحدث النظم الدراسية وأشرف عليهم نخبة متخصصة من الأساتذة والمتخصصين بكليات الفنون المختلفة بالإضافة إلى الحرفين ذوى الكفاءة العالية العاملين بمركز الحرف بالفسطاط، كما تم عرض فيلم وثائقي عن المبادرة ومراحل تنفيذها ، أعقب ذلك تكريم القائمين علي دورة ريادة الأعمال بجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر ، الذين قدموا سلسلة من الدورات التدريبية للدارسين في مجال ريادة الأعمال

يذكر أن التدريب بالمبادرة إنقسم إلى مرحلتين بدأت الأولى خلال شهر أكتوبر 2019 لإعداد الدارسين للتعرف على الحرف وتعلمها، وإعتمدت المرحلة الثانية على رفع كفاءة العاملين فى مجالات الحرف التراثية من المتدربين.. كما إشتمل التدريب على جانبين: (نظرى وعملى) إشتملا على مجالات الدراسات المتحفية بهدف دمج عمليات التدريب مع الرؤية البصرية للتراث الموجود بالمتاحف(الإسلامى والقبطى والمصرى) وفنون التصميم المرتبطة بكل حرفة على حدة للوصول بها للشكل الفنى النهائى يجرى الآن إستقبال دارسين جدد للإنضمام للدفعة الثالثة من المبادرة، تمهيداً لبدء أعمال الدورات الجديدة فى بداية شهر أكتوبر القادم ، كما يستمر – في الوقت نفسه – تدريب دارسي المرحلة الثانية من الدفعة الثانية، والمنتظر إقامة حفل تخرجهم أوائل العام القادم.