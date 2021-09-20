الرياض - محمد الاطلسي - صدمت نجمة المسلسل التركي "أنت اطرق بابي"، هاندا أرتشيل، جمهورها ومتابعيها عبر منصات السوشيال ميديا باعترافات جريئة وساخنة.
وقالت هاندا أرتشيل في اعترافاتها، أنها مارست الجنس بشكل حقيقي أكثر من ثلاث مرات مع بطل فيلم عيون باكية (فيلم تركي).
II الأخبار الأكثر تصفحا الآن:
واضافت بأنها تعرت بالكامل خلال أدائها لدورها في الفيلم وأن ضرورة العمل تطلبت ذلك وأنها ليست نادمة على مشاركتها في فيلم عيون باكية. معتبرة أن الرسالة التي يقدمها الفيلم أهم من كل شيء.
وهاندا ارتشيل من مواليد عام 1993، في محافظة باليق أسير التركية، تخرجت من جامعة معمار سنان للفنون الجميلة، بدأت حياتها الفنية عام 2014، من خلال مسلسل "الجامعة المجنونة".
أما شهرة هاندا أرتشيل الحقيقية فحصلت عليها من خلال تجسيدها دور "سيلين" في مسلسل "بنات الشمس" عام 2015.
يذكر أن هاندا راشيل، احتلت المرتبة الأولى في تركيا وشغلت الصحافة العالمية بجمالها وشغلت أيضاً الصحافة التركية بحكاياها العاطفية خصوصاً بعد انفصالها عن حبيبها المغني التركي مراد دالكيليتش بسبب قبلة ساخنة مع مواطنها الممثل كرم بورسين الذي شاركها بطولة مسلسل انت اطرق بابي.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بدون خجل .. نجمة مسلسل «أنت اطرق بابي» تعترف بممارسة الجنس عدة مرات أثناء التصوير على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع أخبار العرب وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.