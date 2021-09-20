أول تعليق من كريم فهمي بعد خروجه من المستشفى

ابو ظبي - احمد الجزار - أعلن الفنان كريم فهمي عن مغادرته للمستشفى عقب الأزمة الصحية التي مر بها خلال الأيام الماضية.
تحدث كريم فهمي عن الأزمة، متوجها بالشكر إلى كل من اهتموا بمتابعة تطورات حالته، وكتب عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي رسالة قصيرة، ليطمئن الجمهور.
وضح فهمي: “الحمدلله علي كل شئ ، خرجت النهاردة من المستشفي وهكمل علاج من البيت إن شاء الله”.
أضاف: “متشكر جدا جدا جدا لكل الناس اللي سألت واهتمت ولكل الناس اللي دعتلي وهي متعرفنيش، وأسف جدا لكل حد كلمني أو بعتلي و معرفتش أرد”.
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يذكر أن كريم فهمي عانى من جلطتين في الرئة دخل على آثرهما إلى المستشفى، وأكد شقيقه أحمد فهمي في تصريحات تليفزيونية أن السبب قد يعود إلى التعارض بين أحد الأدوية الموصوفة لشقيقه من أجل علاج القولون، وأدوية بروتوكول علاج فيروس كورونا الذي أصيب به قبل فترة.
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